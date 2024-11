Roma: incidente tra due volanti, morto un agente di polizia e ferite altre tre persone

Non c’è stato nulla da fare per l’agente di Polizia 32enne, coinvolto nell’incidente tra due volanti avvenuto alle 5 e 10 di questa mattina nel quadrante Nord ovest di Roma. Il poliziotto è deceduto praticamente sul colpo, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Le due auto erano in servizio, nel quartiere romano di Monte Mario. Secondo una prima ricostruzione, una delle due pattuglia era stata chiamata per gestire una rissa e l’altra stava portando in questura un fermato, quando si sono scontrate. Una delle vetture si è ribaltata probabilmente a causa della violenza dell’impatto. Oltre alla vittima, sono rimasti feriti altri due agenti: stando alle prime informazioni si tratterebbe dei due agenti che erano alla guida delle vetture un uomo e una donna, che sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Santo Spirito il primo e al San Camillo la seconda. Tra i feriti ci sarebbe anche un altro passeggero ora al San Filippo Neri. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale che indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida delle due vetture.

LA VIABILITA’ MODIFICATA

L'incidente a Torrevecchia ha richiesto l'intervento inoltre di tutti i Gruppi della polizia locale limitrofi per le chiusure stradali. Via dei Monfortani è stata chiusa stamattina tra via dell'Acquedotto del Peschiera e via Trionfale in direzione di via di Torrevecchia; via dell'Acquedotto del Peschiera è stata chiusa tra via dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti in direzione Centro. Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico e lunghe code in concomitanza con l'orario di ingresso al lavoro e a scuola.

LE CONDOGLIANZE DEL PRESIDENTE DEL SANATO

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l'augurio di pronta guarigione". A scriverlo sui social è il presidente del Senato Ignazio la Russa.