Roma: un 17enne muore su uno scooter rubato. Senza casco si schianta contro un muro

Incidente mortale con uno scooter guidato da un 17enne a Roma. Il ragazzo era senza casco, è andato a sbattere contro un muro.

DUE GIOVANI SU UNO SCOOTER

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 7 ottobre. La vittima, incensurata, è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri della stazione Garbatella che stava percorrendo via di Riva Ostiense. Movimenti sospetti hanno attratto l’attenzione dei militari, che procedevano sulla strada nella carreggiata opposta. Due ragazzini vicino ad uno scooter fermo sul ciglio della corsia. I due non indossavano il casco, ma erano evidentemente in procinti di muoversi.

LA FUGA

Quando la pattuglia ha fatto inversione di marcia per raggiungere il motorino, uno dei giovani è scappato, dileguandosi nel boschetto adiacente. L’altro, invece, è partito a tutta velocità. I Carabinieri hanno cercato di inseguirlo, ma hanno perso subito le sue tracce. Con una dinamica ancora tutta da chiarire, l’adolescente che viaggiava sul due ruote ha avuto una violentissima collisione con un muro non lontano.

IL SOCCORSO E IL DECESSO

Le forze dell’ordine lo hanno trovato riverso a terra e hanno immediatamente allertato il 118. Il personale sanitario ha stabilizzato il ferito che è stato tempestivamente trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Il 17enne è deceduto pochi istanti dopo essere arrivato. La salma sarebbe stata restituita ai familiari e lo scooter, risultato rubato, sarebbe stato sequestrato. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente. Dei rilievi dell'incidente si occupano gli agenti della polizia locale dell'VIII Gruppo Tintoretto.