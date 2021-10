RTL 102.5, al via il secondo flight della campagna Very New Normal People

Al via il secondo flight della campagna Very New Normal People di RTL 102.5, variazione sul tema della community più grande d’Italia con 7 milioni di ascoltatori che, da oltre 16 anni, è sinonimo di Very Normal People.

Una forma rinnovata e adattata al presente della campagna programmata da ottobre su stampa, TV, piattaforme digitale e social e attraverso affissioni nazionali multisoggetto.

Una nuova normalità nata dall’evoluzione di comportamenti e gesti della nostra vita quotidiana, affiancati da nuove abitudini.

Da questo concept ha preso vita la campagna di comunicazione integrata “Very NEW Normal People” di RTL 102.5: con uno sguardo leggero e ironico raccontiamo le persone e le nuove storie che ci troviamo a vivere ogni giorno e in cui ognuno può identificarsi, con un sorriso.

Uomini e donne di ogni età diventano marchesi, granduchi, baroni e baronesse della nuova normalità, annunciati in modo pomposo da un araldo sempre pronto a nobilitare le loro semplici gesta quotidiane.

La creatività è stata sviluppata da Serviceplan Italia insieme a Le Dictateur Studio, con la direzione creativa esecutiva di Stefania Siani e Federico Pepe.

La regia è stata affidata al regista Riccardo Paoletti, con la produzione di Olympique Film. Le nuove immagini di campagna sono firmate da FM.