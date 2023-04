RTL 102.5 alla “Five Padel Cup”, in campo sport e beneficenza all’insegna del divertimento

“ 3 giorni di condivisione e solidarietà. Un evento al tempo stesso esclusivo, perché in location prestigiose, con manager e personalità del mondo del business, campioni di padel e di altri sport, e inclusivo perché porta in campo persone con disabilità e prevede iniziative di beneficenza ”, spiegano gli organizzatori durante l’aperitivo di benvenuto organizzato presso l’Hotel Fairmont di Monte Carlo.

Protagonisti in campo, oltre a personaggi del mondo dello spettacolo del calibro di Jimmy Ghione - storico inviato di Striscia la notizia - dello sport, come Eusebio di Francesco o Gianluca Zambrotta , e tanti manager di prestigiose aziende, il divertimento e la voglia di dare una mano concretamente ad alcune realtà da anni impegnate nella lotta contro gravi malattie: Fight AIDS Monaco, fondata dalla Principessa Stéphanie , e la Fondazione Heal, che supporta il lavoro di medici, infermieri e biologi impegnati quotidianamente nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.

Cinque tornei di padel in un’unica grande manifestazione all’insegna della solidarietà: la “ Business Padel Cup ”, circuito declinato ai manager di vari settori imprenditoriali; la “ Soman Padel Cup ”, colorato torneo tutto al femminile; la “ Champions Padel Cup ”, dedicata ai personaggi pubblici del mondo sportivo e non solo; la “ For All Padel Cup ”, circuito all’insegna dell’inclusività con personaggi noti del mondo dello sport in gara insieme ad atleti diversamente abili; e - infine - la “ Generazione Z Padel Cup ”, quella dedicata proprio ai più giovani.

Si è conclusa poche ore fa la “ Five Padel Cup ”, l’evento di beneficenza di cui RTL 102.5 è stata radio ufficiale , organizzato a Monte Carlo dal 17 al 19 aprile con lo scopo di raccogliere fondi destinati a finanziare la ricerca medica. 3 giorni dedicati a uno degli sport più amati dai very normal people e che negli ultimi anni ha visto una crescita di interesse esponenziale tra gli atleti appassionati degli sport di racchetta.

RTL 102.5 IN GARA ALLA FIVE PADEL CUP

In gara per RTL 102.5 chi sta scrivendo, Massimo Lo Nigro, in coppia con Eugenio Lateana, head of innovation della radio.

Le partite sono state graziate da giornate ricche di sole e povere di vento e si sono svolte presso il Tennis Club di Eze, a pochi chilometri da Monte Carlo, circolo che vanta una suggestiva vista sul mare, da ammirare tra una partita e l’altra.

Oltre ad affollare i campi da padel per i vari circuiti della 5 Padel Cup, i giocatori iscritti all’evento si sono dedicati anche al tennis nei momenti di pausa dal torneo grazie ad alcuni campi messi a disposizione dagli organizzatori, a testimoniare lo spirito di condivisione e divertimento che ha animato tutta la manifestazione.

“Sono felicissima, non potevo immaginare un successo del genere. Sono contenta di aver avuto voi come media partner di questo progetto. Tutti contenti, dal movimento femminile alla generazione Z, fino ai ragazzi in carrozzina del circolo ‘Canottieri Aniene’ di Roma. I manager sono stati bravissimi e che dire dei vip? Per me sono stati eccezionali e molto simpatici. Grazie di cuore a tutti”, queste le parole di Roberta Ceccarelli, ceo di BSG srl e founder di Padel Media Communication, al termine della premiazione.

Di sera l’animazione è stata affidata a due istituzioni dell’intrattenimento e del food monegasco: il Crazy Pizza e il Twiga, presso il quale si è svolta la serata di gala finale, con la premiazione dei vincitori.