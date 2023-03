RTL 102.5 celebra un centenario storico: quello dell'Aeronautica Militare

Il 28 marzo 2023, l’Aeronautica Militare celebra il centenario della sua costituzione. Una storia lunga un secolo, che, dal 1923 ad oggi, ha rappresentato un esempio di servizio al Paese, progresso tecnologico e grande capacità di innovazione. RTL 102.5 è la radio ufficiale del centenario dell’Aeronautica Militare e sarà al suo fianco per festeggiare questo importante compleanno con collegamenti in diretta e interviste esclusive.

Le celebrazioni si terranno dal 24 al 29 marzo in Piazza del Popolo, a Roma, dove sarà realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience”, che consentirà a persone di ogni età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere appieno il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. Il 28 marzo, sulla Terrazza del Pincio, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si svolgerà la solenne cerimonia militare per la celebrazione del centesimo anniversario della costituzione della Forza Armata. In questa occasione è previsto il sorvolo di decine di velivoli dell’Aeronautica Militare in servizio e delle Frecce Tricolori.