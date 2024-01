RTL 102.5 è la radio ufficiale di "Gigi Palasport", il nuovo tour di Gigi D'Alessio che prenderà il via da novembre nei palazzetti dello sport

Dopo gli 8 straordinari eventi a Piazza del Plebiscito, quasi tutti sold out, il doppio spettacolo a Palermo e i 5 concerti annunciati alla Reggia di Caserta, Gigi D'Alessio ha svelato su RTL 102.5 le nuove tappe della sua tournée. Il tour “GIGI PALASPORT” inizierà il 13 novembre da Roma, per poi toccare i principali palazzetti in tutta Italia. «Lanciamo oggi in esclusiva su RTL 102.5 le ultime date del tour. Dopo le otto date in Piazza del Plebiscito, e dopo la Reggia di Caserta, non potevano mancare i palazzetti dello sport. La musica dal vivo è la mia fonte di energia, anche perché i concerti non li faccio da solo; sono sia miei che del mio pubblico», annuncia Gigi D’Alessio a RTL 102.5.

Tante serate all’insegna della grande musica per ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera con le più amate ed emozionanti canzoni di Gigi D’Alessio, entrate ormai nel cuore di tre generazioni di italiani. Un artista capace di oltrepassare i confini nazionali, riscuotendo successi in tutto il mondo. «Ho suonato molto all'estero, e il pubblico varia a seconda del luogo. In Canada, Stati Uniti, Giappone, Cina e Australia il mio concerto consiste per il 70% delle mie canzoni e il restante di classici napoletani. Da Miami in giù, eseguo lo stesso concerto che faccio in Italia, ma cantato in spagnolo. Porto sempre Carosone, che è parte del mio DNA; il suo pianoforte, il cimelio più importante, è a casa mia. Prima di morire, mi disse: 'Questo pianoforte deve andare a casa tua perché deve continuare a suonare con la stessa anima mia'. Quel pianoforte è magico, ed è quello che uso e sentite nei miei dischi», racconta l’artista a The Flight.

Durante l’intervista su RTL 102.5, Gigi D'Alessio, pioniere dell’esplosione della musica napoletana in radio, ha parlato della rinascita della musica partenopea nel panorama italiano. "Per me è stata dura”, racconta. «L'amicizia con RTL 102.5 risale ai primi anni 2000, momento in cui il presidente Suraci mi portò a Piazza Duomo. Entrambi ci rendemmo conto che la gente stava aspettando me. Quando andavo in altre emittenti, mi dicevano: 'Anche se canti in italiano, si sente che sei napoletano', quasi come se fosse una forma di razzismo culturale. Ora vedere che l'Italia parla in napoletano è motivo di orgoglio. Forse anche io ho contribuito a rompere un po' questo muro».

Queste le date di “GIGI PALASPORT”, i concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners:

13 novembre ROMA - Palazzo dello Sport

2 dicembre FIRENZE - Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA - Kioene Arena

7 dicembre TORINO - Inalpi Arena

11 dicembre MILANO - Forum

13 dicembre BOLOGNA - Unipol Arena

Nei live Gigi D’Alessio sarà accompagnato dalla sua storica band composta da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti per le date di “GIGI PALASPORT” sono già disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti alla newsletter di Gigi D’Alessio. Le prevendite abituali apriranno alle ore 15:00 di domani, venerdì 19 gennaio (info su www.friendsandpartners.it)

Ecco tutti gli appuntamenti live di Gigi D’Alessio in programma nel 2024:

"GIGI - UNO COME TE - L'EMOZIONE CONTINUA" - NAPOLI - Piazza del Plebiscito:

7 giugno (sold out)

8 giugno (sold out)

9 giugno (sold out)

11 giugno

12 giugno

14 giugno (sold out)

15 giugno (sold out)

16 giugno

5 e 6 luglio - PALERMO - Velodromo Paolo Borsellino

6, 7, 8, 14 e 15 settembre - CASERTA - Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone