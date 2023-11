RTL 102.5 è la radio ufficiale di Vanity Fair Stories, il 25 e il 26 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano

RTL 102.5 è la radio ufficiale di Vanity Fair Stories, il più grande evento di Vanity Fair, che avrà luogo sabato 25 e domenica 26 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con un cast e un palinsesto mai stato così ricco di performance, sorprese e novità.

Chiara Oltolini, entertainment lead di Vanity Fair, è stata ospite di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, su RTL 102.5, per raccontare la sesta edizione di Vanity Fair Stories: «Siamo contenti ed emozionati. Sono stati vent'anni di cambiamento che Vanity Fair ha seguito, raccontato, ma ha anche cercato di guidare. In questo contesto si inserisce perfettamente Vanity Fair Stories, dove portiamo sul palco ciò che facciamo con il magazine», spiega. «Siamo quest'anno alla sesta edizione e la consideriamo come un terzo atto dei festeggiamenti di Vanity Fair. Abbiamo iniziato con il coffee table book, uscito ad ottobre, proseguiamo con il film su Vanity Fair, e concludiamo con questi due giorni al Teatro Lirico Giorgio Gaber con un palinsesto molto ricco».

Il terzo atto delle celebrazioni del ventesimo compleanno del magazine presenta protagonisti del pop italiano, autori di tormentoni del 2023, stelle del cinema d'autore, e talenti come Annalisa, Margherita Buy, Maccio Capatonda, Serena De Ferrari, Costantino della Gherardesca, Elena Di Cioccio, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Adriano Giannini, Lucrezia Guidone, Miriam Leone, Angelina Mango, Mahmood, M¥SS KETA, Gianna Nannini, Fotinì Peluso, Veronica Ruggeri, Giulia Salemi, Francesco Scianna, Vincenzo Schettini, Subsonica, Chiara Tagliaferri, Maria Sole Tognazzi, Giovanni Truppi, Simona Ventura, Francesco Arca, Benji, Roberto Bolle, Paolo Bonolis, Alex Britti, Cristiana Capotondi, Pietro Castellitto e Giorgio Quarzo Guarascio, Erin Doom, Francesca Fagnani, Anna Foglietta, Michela Giraud, Levante, Negramaro, Paola & Chiara, Gabry Ponte, Jack Savoretti, Sangiovanni, The Kolors, Tlon (Maura Gancitano e Andrea Colamedici), Paola Turci, il cast di Suburræterna, e il cast di Un Professore 2.

