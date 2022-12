RTL 102.5 è media partner dell'unica data italiana degli Imagine Dragons, sabato 5 agosto al Circo Massimo di Roma. Dan Reynolds a RTL 102.5: "Emozionato di suonare in un luogo come il circo Massimo, per gli Imagine Dragos l'Italia è come una seconda

RTL 102.5 è media partner dell’unica data italiana degli Imagine Dragons. Sabato 5 agosto 2023, al Circo Massimo di Roma, gli Imagine Dragons, fra le band più amate al mondo e vincitori del Grammy Award per la Best Rock Performance, arriveranno in Italia per uno show unico.

Dan Reynolds, voce degli Imagine Dragons, ospite di RTL 102.5, racconta l’emozione di tornare in Italia: “Sono molto emozionato di suonare in un luogo come il Circo Massimo, per noi l’Italia è come una seconda casa, ci piacciono i nostri fan, il cibo, la cultura. Non è solo portare lì il nostro show ma è come tornare a casa. Sarà un grande concerto”.

Dopo i fortunati brani Bones e Sharks, la band americana, formata da Dan Reynolds (voce, chitarra acustica, tastiera, percussioni), Wayne Sermon (chitarra elettrica e acustica, mandolino elettrico, percussioni, cori), Ben McKee (basso, tastiera, sintetizzatore, percussioni, cori) e Daniel Platzman (batteria, percussioni, viola, cori), è attualmente in radio con Symphony, ultimo singolo estratto da Mercury Acts 1 & 2, il doppio album uscito lo scorso primo luglio. “La musica per me è sempre stata una grande fonte di gioia. Mi piace molto giocare con gli strumenti musicali, cosa che ho fatto in Symphony. Provo sempre una profonda gratitudine verso la musica e per ciò che mi permette di fare”, dice Dan Reynolds ai microfoni di RTL 102.5. L’album Mercury Acts 1 & 2 sarà inoltre disponibile in formato Doppio LP a partire dal 9 Dicembre. “È un album diviso in due parti: la prima parte affronta il tema della morte e della perdita di qualcuno che ami, la seconda parte racconta il processo che porta all’accettazione che la morte esiste. Ho perso delle persone care e quando ti confronti con la morte poi dai maggiore valore e importanza alla vita di tutti i giorni”, aggiunge Dan Reynolds.

I biglietti per l’unico concerto italiano degli Imagine Dragons, sabato 5 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma, sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

L'intervista integrale a Dan Reynolds è disponibile su RTL 102.5 Play: https://play.rtl.it/podcast/1/password/puntata-del-30-novembre-2022/85298/