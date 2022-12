RTL 102.5 è media partner di "Cinema On Ice", il 25 febbraio 2023 al Palavela di Torino, lo show che unisce l'emozione del pattinaggio con la magia del cinema

RTL 102.5 è media partner di “Cinema On Ice”, lo show prodotto da Opera on Ice che unisce le colonne sonore più famose del cinema e straordinarie performance sul ghiaccio.

Il cast di “Cinema On Ice”, coreografato dai campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, incanterà il pubblico con performance da brivido sulle note delle più emozionanti colonne sonore del cinema. Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”: una contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo. Nel cast, oltre alla coppia francese Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, ci sarà anche la campionessa Carolina Kostner.

I biglietti di “Cinema on Ice” del 24 febbraio al Palavela di Torino sono disponibili su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/cinema-on-ice/