RTL 102.5 è orgogliosa di annunciare la sua presenza alla mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands" organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, è orgogliosa di annunciare la sua presenza alla mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands" come unico marchio radiofonico. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo fondamentale di RTL 102.5 nella storia della radio italiana. Curata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'esposizione celebra i marchi storici che hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura e nell'identità nazionale.





Lo scopo della mostra, curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti di Design all’Università La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano, esposta fino al 6 aprile nell’atrio principale di Palazzo Piacentini, è quello di valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il Paese, fatto di storie imprenditoriali di successo e di designer che hanno cambiato il modo di comunicare l’immagine aziendale dei prodotti.





L'iniziativa coinvolge 100 aziende e comprende un totale di 113 marchi provenienti dai settori dell'abbigliamento e della cura della persona, dell'arredamento, dell'automotive e dell'agroalimentare. Questo progetto nasce per celebrare il 140º anniversario dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale nel 2019 ha introdotto il "Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale", contenete i brand iscritti da più di cinquant’anni e ancora attivi.





Attraverso disegni originali, pezzi iconici, fotografie, documenti storici, manifesti pubblicitari e video promozionali, i visitatori sono guidati lungo le diverse fasi della giornata - dall'alba alla notte - esplorando i marchi che fanno parte della vita quotidiana e che celebrano il Made in Italy.





La mostra "Identitalia, The Iconic Italian Brands" è stata inaugurata oggi presso Palazzo Piacentini di Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sarà aperta al pubblico dal 13 febbraio al 6 aprile 2024, ma è visitabile solo su prenotazione. Gli orari di apertura sono il venerdì pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 20:00. È necessario prenotarsi inviando una mail a polo.culturale@mimit.gov.it.