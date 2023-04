RTL 102.5 è radio ufficiale di "Panariello vs Masini lo strano incontro" e regala ai suoi ascoltatori la possibilità di assistere all’inedito incontro artistico di giorgio panariello e marco masini

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

PANARIELLO VS MASINI - LO STRANO INCONTRO

Ospiti di RTL 102.5, Giorgio Panariello e Marco Masini, per la prima volta insieme in tour, hanno raccontato “Panariello VS Masini, lo strano incontro”. Lo show è un dialogo fra due amici con uno sguardo attento sulla vita e con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. «Io e Marco ci conosciamo da una vita, ci frequentiamo artisticamente e personalmente da tanto tempo. E poi, fra una cena e l’altra, è nato questo progetto», racconta Giorgio Panariello. «Abbiamo già iniziato a lavorare allo show, vogliamo dare subito al pubblico un’idea di ciò che succederà. Vi svelo che il sottotitolo dello spettacolo potrebbe essere ‘io, Marco e il pianoforte’, ad esempio il brano di Masini ‘Le ragazze serie’ sarà il sottofondo di un mio monologo sulle donne. Sto smasinizzando Marco, dovrà venirmi dietro sulle cose divertenti», continua.

Nello spettacolo tanti grandi successi di Marco Masini, autore di alcune delle più belle canzoni della musica italiana. «‘Bella stronza’ è un brano di rabbia, ma che esclude la violenza. Parlare di odio ci dava lo stimolo per trovare la poesia. ‘Vaffanculo’ è una provocazione, un grido, una liberazione che quella generazione aveva bisogno di trovare, rivolta all’abuso di potere di quei periodi», racconta Marco Masini a RTL 102.5.

In partenza da Bologna il 12 luglio, la tournée di Masini e Panariello toccherà tutta Italia. «Mi piace incontrare il pubblico, faccio anche tanta tv ma è diversa dalle tournée. Il Panariello televisivo è un’altra cosa, live ho un entusiasmo diverso. Questo sarà un tour capillare, andremo a casa del pubblico, un delivery musicale e comico», afferma Giorgio Panariello.