RTL 102.5 in Champions League, stasera alle 21.00 giocano l'Inter e l'Atalanta

I nerazzurri ospitano il temibile Arsenal, la Dea cerca la vittoria in trasferta contro lo Stoccarda

Oggi, mercoledì 6 novembre 2024, si concluderà la quarta giornata di Champions League. In programma alle ore 21.00 Inter-Arsenal e Stoccarda-Atalanta. In diretta su RTL 102.5 la radiocronaca integrale di entrambi i match. Esattamente come accaduto ieri, con la bellissima vittoria del Milan al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, il deludente pareggio della Juventus a Lille e la brutta sconfitta interna del Bologna contro il Monaco (che spinge la squadra di Vincenzo Italiano praticamente fuori dalla competizione). Inter-Arsenal Nella testa c'è il Napoli, per la sfida di campionato di domenica sera, ma stasera è tempo di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Per affrontare l'Arsenal il tecnico opterà per un ampio turnover. Frattesi e Taremi dovrebbero partire titolari, con Barella e Thuram in panchina. In difesa il terzetto sarà composto da Pavard, De Vrij e Bisseck. In mediana il ritorno dal primo minuto di Calhanoglu. L'Inter è imbattuta in Champions, esattamente come i Gunners, che hanno gli stessi punti in classifica (7). La squadra che dovesse riuscire a vincere consoliderebbe la presenza nelle prime otto posizioni, valide per la qualificazione diretta alla fase eliminatoria, senza il rischioso passaggio dagli spareggi. Stoccarda-Atalanta Se in campionato l'Atalanta di Gasperini è tornata a volare, qualche problema continua ad averlo, invece, in Champions League. Gli orobici, infatti, sono fermi a cinque punti al 20esimo posto, anche se ancora imbattuti e con zero gol subiti. Per questo motivo una vittoria stasera rappresenterebbe un importante passo in avanti, a maggior ragione dopo l'occasione sprecata contro il Celtic. L'avversario di questa sera (ottava in Bundesliga) non farà sconti, come sa bene la Juventus, che a fine ottobre ha perso proprio contro i tedeschi allenati da Hoeness. Gasperini in conferenza stampa, in merito, ha detto: "Lo Stoccarda è una squadra con la S maiuscola: compatta, organizzata e di grande spirito". Sul fronte formazione, la Dea dovrebbe affidarsi a Lookman, De Ketelaere e Pasalic in avanti, con il bomber Retegui (ancora a secco in Europa) soluzione da attuare a partita in corso. Per il resto non dovrebbero esserci particolari sorprese, con Djimsiti, Hien e Kolasinac davanti a Carnesecchi.

