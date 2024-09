RTL 102.5 in Champions League, stasera l'Atalanta sfida l'Arsenal: radiocronaca in diretta dalle 21.00 Photo Credit: agenziafotogramma.it

Gasperini si affida alla vecchia guardia per l'affascinante sfida contro i Gunners di Jorginho e Calafiori

"L’obiettivo è quello di stare dentro, sarà difficile arrivare nelle prime otto. Per stare tra la nona e la ventiquattresima dobbiamo prendere punti a ogni partita, si inizia con uno scoglio molto duro, ma sarà un’occasione per misurarci". Nelle dichiarazioni della vigilia non sono mancate onestà e trasparenza di intenti a Gian Piero Gasperini. Stasera la sua Atalanta affronta nello nuovo stadio di Bergamo (lo Gewiss Stadium viaggia verso il sold out, a disposizione ci sono ancora dei biglietti in tribuna) e nella nuova Champions League l'Arsenal di Mikel Arteta. La Dea, reduce dal trionfo in Europa League dello scorso anno, questa sera (calcio di inizio alle ore 21.00, con radiocronaca integrale in diretta su RTL 102.5) si affiderà in attacco a Retegui, con Lookman e i Pasalic (in vantaggio su De Ketelaere) alle spalle. Sulla fascia sinistra l'esperienza di Zappacosta, a destra Bellanova sembra favorito rispetto a Ruggeri. Gasp, che per il match odierno ha fatto intendere di voler puntare sulla vecchia guardia, ha detto: "Non dobbiamo pensare di essere alla pari con certe formazioni top, ma neppure dimenticare che in gare come quella di domani l’Atalanta ha sempre e solo giocato per un risultato: lo farà anche domani, senza per questo pensare di essere forte quanto loro". Nell'Arsenal due italiani, Jorghinho, che partirà titolare, e Calafiori, che ha recuperato dall'infortunio, ma inizierà dalla panchina. Atalanta-Arsenal: probabili formazioni Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bellanova - De Ketelaere, Lookman - Retegui. All. Gasperini.

Arsenal (4-3-3): Raya - White, Saliba, Gabriel, J. Timber - Thomas, Rice, Jorginho - Saka, Martinelli, Havertz. All. Arteta. L'avversario dell'Atalanta L'Atalanta sfida per la prima volta in assoluto in una competizione europea l'Arsenal. I Gunners hanno iniziato bene la stagione, con 3 vittorie (l'ultima domenica nel derby londinese con il Tottenham) e un pareggio, posizionandosi così al 2° posto con 10 punti dietro il Manchester City (che ieri sera è stato fermato in casa dall'Inter sullo 0-0). Alla vigilia Arteta non ha lesinato complimenti al collega italiano: "Gasperini fa un gioco a cui è complicato adattarsi e so che da lui posso imparare molto. L’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario, ammiro molto il club e la sua storia".

