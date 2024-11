RTL 102.5 in Europa League, oggi alle 21.00 su Radiofreccia la radiocronaca integrale di Tottenham-Roma Photo Credit: agenziafotogramma.it

Quinta giornata in programma, nel pomeriggio all'Olimpico si gioca Lazio-Ludogorets

Oggi, giovedì 28 novembre 2024, è in programma la quinta giornata dell'Europa League. Alle 18.45 si giocherà Lazio-Ludogorets, mentre alle 21.00 sarà la volta di Tottenham-Roma. Radiofreccia trasmetterà in diretta la radiocronaca integrale del match dei giallorossi. Lazio-Ludogorets Momento positivo per la Lazio di Baroni (11 vittorie nelle ultime 12 gare disputate, tra coppe e campionato), che oggi pomeriggio all'Olimpico ha l'occasione di chiudere in maniera definitiva o quasi la questione qualificazione agli ottavi di finale. I biancocelesti, infatti, sono primi in classifica a punteggio pieno da soli e in caso di successo sarebbero quasi certi di passare il turno, con tre giornate di anticipo. Peraltro si tratterebbe di record storico, visto che la Lazio non ha mai vinto cinque partite di seguito in una competizione europea. Contro la formazione bulgare, mister Baroni dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con Noslin e Dia terminali d'attacco, insieme a Pedro e Tchaouna. In difesa ballottaggio tra Gigot e Gila, con il primo favorito. L'allenatore alla vigilia ha detto: "Questa per noi è la partita più importante della stagione. È una grande opportunità per noi, la partita ci può avvicinare ad un risultato prezioso. Ci occorre una grandissima prestazione, la formazione che affrontiamo è tosta. Dobbiamo rimanere concentrati. Tottenham-Roma Diametralmente opposta la situazione in casa Roma, che questa sera affronta la temibile trasferta londinese. A Ranieri, al debutto stagionale in Europa League, servono punti per tenere accese le speranze di accesso almeno agli spareggi. I giallorossi, infatti, sono fermi al 20esimo posto con soli cinque punti in cascina. Per uscire dalla crisi, Ranieri punterà sui titolari, anche perché di fronte si troverà una squadra in grande forma. Il Tottenham, infatti, ha vinto 13 delle ultime 15 partite giocate ed è reduce dal rotondissimo successo per 4-0 contro il City in Premiere League. Il tecnico romano in conferenza ha spiegato di aver detto ai suoi ragazzi che "dovremo far viaggiare la palla velocemente, perché appena la avremo ce la verranno a strappare". Dunque, dal primo minuto spazio alla coppia titolarissima formata da Dybala (anche se Soulè potrebbe insidiarlo) e Dovbyk, con Cristante, Pisilli e Koné in mediana. In difesa potrebbe debuttare Hummels, che ieri ha affiancato il mister davanti ai giornalisti in sala stampa.

Argomenti

Europa League Lazio-Ludogorets Tottenham-Roma

