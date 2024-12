RTL 102.5 in Europa League, oggi Roma-Braga (radiocronaca in diretta) e Ajax-Lazio Photo Credit: agenziafotogramma.it

In Conference League la Fiorentina sfida gli austriaci del Lask

Dopo il poker italiano di Champions League (con le vittorie di Juventus e Milan, il pari del Bologna e le sconfitte di Inter e Atalanta), oggi, giovedì 12 dicembre 2024, tornano in campo Europa e Conference League. Per la sesta giornata di Europa League alle 18.45 allo stadio Olimpico la Roma affronterà il Braga (radiocronaca integrale in diretta su RTL 102.5), mentre alle 21.00 la Lazio sfiderà in trasferta l'Ajax. Sul fronte Conference League, invece, nella quinta giornata la Fiorentina giocherà contro il Lask. Roma-Braga Tappa fondamentale quella di stasera nel percorso europeo dei giallorossi, che devono battere il Braga per avvicinare la qualificazione. Claudio Ranieri potrà contare su Dovbyk, che tornerà dal primo minuto. Il centravanti ucraino non segna da 40 giorni. Il tema del gol è centrale in casa Roma, visto che nelle prime cinque partite di Europa League ha segnato soltanto cinque reti. Attesa anche per la prestazione di Soulé, che prenderà il posto di Dybala, pronto a subentrare a partita in corso in caso di necessità. Ajax-Lazio Nell'affascinante cornice della Johan Crujff, i biancocelesti di mister Baroni cercano la vittoria per riprendersi la vetta della classifica (ora ad appannaggio di Chelsea e Legia Varsavia) e restare tra le prime otto (evitando, così gli spareggi). Quello di stasera è una sorta di derby, almeno in termini di allenatori: sulla panchina degli olandesi, infatti, siede l'italiano Farioli. Ad Amsterdam la Lazio non avrà i tifosi al seguito, in quanto la trasferta è stata vietata su decisione della sindaca con il capo della polizia e il procuratore capo. Fiorentina-Lask Contro gli austriaci del Lask, fermi a due punti in classifica, i viola di Palladino ambiscono a chiudere il discorso qualificazione, che in caso di successo sarebbe quasi certa. A guidare l'attacco sarà Moise Kean, davanti al terzetto formato da Beltran, Sottil e Colpani. Non convocato capitan Biraghi, che a gennaio sarà ceduto insieme a Parisi, come confermato dal loro agente Mario Giuffredi a Firenze Viola. Intanto, Edoardo Bove è pronto a lasciare l'ospedale Careggi. Il centrocampista della Roma, in prestito alla Fiorentina, potrebbe essere dimesso già oggi. Il monitoraggio e il decorso post-impianto del defibrillatore sottocutaneo sta procedendo bene.

