RTL 102.5 presenta “Beauty On Stage”: il 17 febbraio, a partire dalle 22:00, presso il Teatro Alcione di Milano.

RTL 102.5 presenta “Beauty On Stage”, un eccezionale live show per festeggiare l’apertura del primo store di Virgo Cosmetics.

Il 17 febbraio, a partire dalle ore 22:00, dal Teatro Alcione di Milano, con la conduzione di Angelo Baiguini e Jessica Brugali, RTL 102.5 porta sul palco del “Beauty On Stage”, una festa di musica e bellezza, con una lineup di artisti che riflettono pienamente l'inclusività e la diversità rappresentata dal brand.

RTL 102.5 trasmetterà in diretta in radiovisione il live show. A partire dalle 22:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.