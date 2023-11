RTL 102.5 radio ufficiale della Milano Music Week

Torna a Milano, dal 20 al 26 novembre, completamente rinnovata, la Milano Music Week, la rassegna musicale che animerà la città meneghina con panel, incontri, workshop, percorsi tematici, party e djset. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento e trasmetterà quotidianamente in diretta da Torneria Tortona, quartier generale della kermesse.

Le novità in programma

Un'ediziona ricca di contenuti, con il patrocinio del Ministero della Cultura, la collaborazione del Comune di Milano, Assoconcerti, Assomusica, Fimi, Nuovo Imaie e Siae. La direzione artistica sarà affidata a Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab), con la curatela speciale di Francesca Michielin. L'artista, in particolare, curerà una serie di eventi all'interno del palinsesto.

Imperdibili gli incontri con gli artisti, attraverso i quali il pubblico conoscerà più da vicino i propri idoli con talk tematici focalizzati su nuove prospettive sul settore della discografia e non solo. Tra i più attesi, l'incontro con Manuel Agnelli, in cui l'artista ripercorrerà la sua carriera eclettica in uno scenario in costante mutamento; quello con Alfa - idolo della generazione Zeta e speaker Radio Zeta - che approfondirà il tema delle canzoni d'amore; il panel di Angelina Mango, in cui racconterà lediverse fasi del suo percorso, o quello con Tommaso Paradiso, che partirà dal suo ultimo album per delineare la sua espressione artistica. Questi e molti altri appuntamenti sono stati presentati nel corso della conferenza stampa della Milano Music Week lunedì 6 novembre, presso il Base Milano.

Tra i panel più attesi, anche quello curato da RTL 102.5: il 24 novembre, alle 15:15 presso la Torneria Tortona, i nostri Luigi Santarelli, Cecilia Songini, Federica Gentile e Max Adinolfi approfondiranno il tema "Radio, musica e nuovi pubblici". Tutti i dettagli relativi agli eventi e le informazioni su come prenotarsi sono disponibili sul sito della Milano Music Week.

Le dichiarazioni dei protagonisti

"In quanto musicista e artista italiana, alla Milano Music Week vorrei puntare i riflettori sul ruolo delle artiste donne in un ambiente discografico in cui, purtroppo, non sono ancora abbastanza protagoniste. Mi piacerebbe non solo creare occasioni di nofronto e dialogo su ciò che accade alla musica scritta e prodotta da donne, ma anche dare ampio spazio alla riflessione sulla difficoltààà di essere donne in un mondo musicale che non sempre ha tempo per aaccogliere una maternità, ad esempio". Queste le parole di Francesca Michielin, curatrice speciale della rassegna.

Nur Al Habash, direttrice artistica, si concentra sulle novità di quest'anno: "La Milano Music Week fa un salto di qualità: un vero e proprio quartier generale con più sale a disposizione, tantissimi partner e sponsor che si ono uniti per la prima volta alla manifestazione e tanti ospiti prestigiosi. Spero che tutti, appassionati e professionisti della musica, possano ritrovarsi ancora una volta nella nostra Music City per fare rete, confrontarsi, imparare e, ovviamente, ascoltare concerti e divertirsi".