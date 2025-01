Saldi invernali e turismo in Italia: dopo la prima settimana trionfa Firenze, ma Milano è in testa nelle spese Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Saldi e turismo vanno di pari passo in questo periodo. L’avvio degli sconti invernali porta nelle città italiane molti turisti, pronti a cogliere al volo l’occasione di acquisti vantaggiosi nei negozi di alta moda e nelle boutique più esclusive delle città italiane. Tra le destinazioni preferite dai turisti dello shopping, al primo posto si conferma Firenze, mentre Milano, pur con meno turisti, registra lo scontrino medio più alto.





I dati

I dati diffusi da un’indagine di Confcommercio e Format Research, conferma Firenze al primo posto con il 40,1% dei negozi visitati dai turisti, seguita da Milano con il 36,3%, Roma al 34,4% e Napoli al 32,1%. La città toscana è la preferita dai turisti a caccia di affari nei negozi, ma Milano non resta indietro. Se il capoluogo toscano ha un numero maggiore di visitatori, quello lombardo vanta il primato per quanto riguarda lo scontrino medio. Sono soprattutto i turisti stranieri a spendere di più. In media 182 euro per ogni acquisto. Firenze segue con 166 euro, mentre Roma si attesta a 160 euro. Napoli, pur registrando il minor afflusso di turisti dello shopping, e malgrado lo scontrino medio sia di 105 euro, è una meta apprezzata per chi cerca occasioni a prezzi più contenuti.

La composizione della clientela

Dai dati di Confcommercio emerge anche la composizione della clientela: i negozi di Roma sono in questo caso i più frequentati da turisti internazionali, a caccia di saldi,con una quota del 32,1%. Seguono Milano (27,5%), Napoli (25,0%) e Firenze (24,0%). I dati mettono in evidenza che la Capitale è particolarmente dipendente dal turismo internazionale. Ad essere prediletti dalle persone che arrivano dall’estero sono i marchi di alta moda italiani. Si tratta del 55,6% dei turisti stranieri. Seguono i prodotti locali (25,1%) e gli altri articoli (19,3%).





L'impatto dei saldi sulle vendite

Questi saldi sono un toccasana per le aziende, grazie anche all’afflusso dei turisti. Soprattutto per le imprese del settore moda. Per il 44% l’afflusso di turisti contribuirà in maniera significativa o abbastanza significativa al fatturato. Nonostante il buon avvio dei saldi 2024, c’è però un’ombra che incombe sul settore: le difficoltà presentate dalla situazione economica. Giulio Felloni, presidente della Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolinea, infatti, come se i primi giorni di saldi hanno visto un buon fermento nei centri storici, la situazione potrebbe essere influenzata dalle condizioni meteo avverse che hanno portato a una leggera flessione nelle giornate successive.





C’è attesa per questo Weekend

Malgrado le difficoltà, Felloni si mostra fiducioso per il secondo weekend di saldi, che rappresenterà un'importante opportunità per i consumatori di approfittare degli sconti. Fondamentali saranno l’attenzione alle dinamiche di mercato e la collaborazione con i fornitori per sostenere il settore che attraversa un momento complesso. Felloni afferma che l’attività di confronto con le istituzioni sarà essenziale per garantire il sostegno necessario al settore del dettaglio moda, che resta cruciale per l'economia del paese.