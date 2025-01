Salvini sotto accusa per il caos treni, è scontro politico

I ritardi dei treni, causati da un guasto a Milano, sono al centro del dibattito politico, con le opposizioni che si scagliano contro il ministro dei Trasporti. A Salvini interessa il suo spostamento al Viminale, ha sottolineato il Partito Democratico. In prima linea nelle critiche contro il leader della Lega anche i Cinquestelle. La replica del Carroccio non si è fatta attendere: “Salvini deve risolvere problemi che ha ereditato”. Intanto la circolazione ferroviaria è stata riattivata in tutto il nodo ferroviario del capoluogo lombardo da e per Genova, Venezia e Bologna. Ci vorranno, comunque, ancora alcune ore per smaltire i ritardi accumulati dai convogli a causa di un problema verificatosi questa mattina alla Stazione Centrale.





Schlein, Salvini peggiore ministro dei Trasporti della storia

''Ritardi e cancellazioni anche oggi. Trenitalia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l'unico spostamento che interessa al ministro Salvini è il suo, al ministero degli Interni. Il peggior ministro dei Trasporti della storia si preoccupa solo di come passare da una poltrona all'altra mentre l'Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro", ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein.





Conte si unisce al coro di critiche

"Il ministro dei Trasporti Salvini forse si è perso con lo sguardo per aria, alla ricerca dei satelliti di Musk da sponsorizzare. Dovrebbe invece avere lo sguardo ben saldo sulle nostre stazioni ferroviarie: oggi un'altra giornata nera di ritardi dei treni nell'indifferenza più totale. Mentre circa 15 miliardi vengono congelati fra annunci e propaganda sul progetto del Ponte sullo Stretto, vecchio e pieno di criticità, i trasporti per gli italiani sono un inferno quotidiano". E’ quanto ha scritto sui social il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte.





L’ironia di Renzi sul caso treni

"Ho chiesto in Senato a Salvini se lui fosse incapace o portasse sfiga come ministro dei Trasporti. Stamattina è arrivata la risposta: è tutte e due". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, questa mattina a Firenze.





Calenda duro contro Salvini

"Quousque tandem abutere, Salvini, patientia nostra? Tradotto 'levateci dalle scatole Salvini il prima possibile'. Neanche le piaghe d'Egitto!". Così sui social il leader di Azione, Carlo Calenda.





La Lega difende Salvini

"Dopo decenni di investimenti bloccati e di NO, Salvini sta rimettendo in modo l'Italia. Più di 1200 cantieri ferroviari, record di treni in viaggio e passeggeri trasportati ogni giorno. C'è chi fa, e quindi deve risolvere problemi gravi ed ereditati, e chi critica dopo aver fallito o essere stato immobile". Così i senatori della Lega in Commissione Trasporti.