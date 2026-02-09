Sangiuliano, il giudice dell’udienza preliminare manda a processo Maria Rosaria Boccia: per stalking e lesioni

Sangiuliano, il giudice dell’udienza preliminare manda a processo Maria Rosaria Boccia: per stalking e lesioni

Sangiuliano, il giudice dell’udienza preliminare manda a processo Maria Rosaria Boccia: per stalking e lesioni Photo Credit: AnsaFoto.it/Riccardo Antimiani

Alberto Ciapparoni

09 febbraio 2026, ore 15:44

I pubblici ministeri di Roma contestano all’imprenditrice "condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale" nei confronti dell'ex ministro, adesso consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Campania

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia accusata di lesioni, stalking, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione nei confronti dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quello che inizierà il prossimo 6 ottobre è "un processo che riabilita a nostro giudizio il dottor Sangiuliano", commentano dopo l'udienza, i legali di parte civile di Sangiuliano e della moglie, gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe. Parte offesa anche l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Gilioli.

I piemme

A Boccia, i piemme di Roma, contestano "condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale" nei confronti dell'ex ministro. L'imprenditrice di Pompei, secondo l'atto di chiusura indagini, "chiedeva dapprima velatamente e poi in modo sempre più esplicito di lavorare insieme con nomina fiduciaria del Ministro, al fine di giustificare alla presenza quotidiana presso gli Uffici ministeriali, contestualmente ponendo in essere azioni volte a screditare i suoi collaboratori più vicini, con progressivo isolamento, e avanzando continue richieste di essere portata a conoscenza dei colloqui istituzionali o con il proprio staff". Inoltre, "effettuava plurime e pressanti richieste di consegnarle il telefono cellulare, utilizzato da Sangiuliano anche per i contatti istituzionali, per ispezionarlo, anche pretendendo la consegna di password o comunque lo sblocco delle applicazioni o, in alternativa, di consentirle indiscriminato accesso da remoto".

Gli episodi

Tra gli episodi contestati figurano anche la sottrazione della fede nuziale, la diffusione sui social di immagini private senza consenso, e minacce che avrebbero coinvolto anche la moglie dell’ex ministro. Il 17 luglio 2024, a Sanremo, si sarebbe verificato l’episodio più grave: un’aggressione fisica che avrebbe provocato a Sangiuliano una ferita al cuoio capelluto di oltre 9 centimetri, refertata come lesione personale

La difesa

Dal loro canto i difensori di Maria Rosaria Boccia, gli avvocati Francesco Di Deco e Saverio Sapia, hanno espresso stupore: "Abbiamo rappresentato una serie di episodi che ci lasciano sconcertati seppur convinti dell'esito di quella che sarà la fase dibattimentale perché da giuristi non comprendiamo come sia possibile la configurazione dello stalking con la potestà che aveva Sangiuliano di interrompere quando voleva questo rapporto. Anche sul discorso delle lesioni ci sono incongruenze tra i medici che lo hanno visitato quel giorno e basare un rinvio a giudizio su un certificato depositato due mesi dopo".

 

Argomenti

Boccia
lesioni
processo
Sangiuliano
stalking

Gli ultimi articoli di Alberto Ciapparoni

Mostra tutti
  • Lega: Sasso e Ziello dicono addio e vanno con Vannacci a Futuro Nazionale, Furgiele rimane con Salvini

    Lega: Sasso e Ziello dicono addio e vanno con Vannacci a Futuro Nazionale, Furgiele rimane con Salvini

  • Sicurezza, dopo il confronto al Colle Mattarella-Mantovano, il Consiglio dei ministri vara il pacchetto

    Sicurezza, dopo il confronto al Colle Mattarella-Mantovano, il Consiglio dei ministri vara il pacchetto

  • Olimpiadi, il ministro dell’Interno Piantedosi ribadisce: “L’Ice non potrà svolgere attività operativa”

    Olimpiadi, il ministro dell’Interno Piantedosi ribadisce: “L’Ice non potrà svolgere attività operativa”

  • Lega, cronaca di un addio annunciato: il Generale Vannacci se ne va, Salvini ha perso la sua scommessa

    Lega, cronaca di un addio annunciato: il Generale Vannacci se ne va, Salvini ha perso la sua scommessa

  • Sicurezza, la premier Meloni lancia un appello all’opposizione: “Scriviamo e votiamo insieme la risoluzione”

    Sicurezza, la premier Meloni lancia un appello all’opposizione: “Scriviamo e votiamo insieme la risoluzione”

  • Montecitorio, alla fine la conferenza sulla remigrazione è saltata. Fra cori, spintoni e “Bella Ciao”

    Montecitorio, alla fine la conferenza sulla remigrazione è saltata. Fra cori, spintoni e “Bella Ciao”

  • Niscemi, la premier Meloni in Sicilia per l’emergenza maltempo: “Nessun ritardo, il governo agirà celermente"

    Niscemi, la premier Meloni in Sicilia per l’emergenza maltempo: “Nessun ritardo, il governo agirà celermente"

  • Ddl, stupri, la proposta Bongiorno senza la parola consenso approvata a maggioranza: è il nuovo testo base

    Ddl, stupri, la proposta Bongiorno senza la parola consenso approvata a maggioranza: è il nuovo testo base

  • Maltempo, il Consiglio dei Ministri stanzia 100 milioni per l’emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna

    Maltempo, il Consiglio dei Ministri stanzia 100 milioni per l’emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna

  • Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'

    Gaza, sul Board l’Unione Europea fa muro. Ma il presidente americano Trump: 'Meloni vuole entrarci'

Un angelo “somigliante” a Meloni accende il caso a Roma: sopralluogo del ministero e polemiche

Un angelo “somigliante” a Meloni accende il caso a Roma: sopralluogo del ministero e polemiche

Dopo un restauro a San Lorenzo in Lucina, un affresco con un cherubino dai tratti simili alla premier scatena proteste politiche e l’intervento della Soprintendenza

Governo, la premier Meloni a Rtl 102.5: “Sulla sicurezza le toghe spesso vanificano il lavoro del Parlamento”

Governo, la premier Meloni a Rtl 102.5: “Sulla sicurezza le toghe spesso vanificano il lavoro del Parlamento”

3 ore, 40 domande. La presidente del Consiglio parla di tutto nella conferenza stampa di inizio anno. Il referendum sulla giustizia si svolgerà, annuncia, il 22-23 marzo. Capitolo-Ucraina: 'L'Ue parli direttamente con Mosca'. 'Fiducia' sul rilascio di Trentini

Montecitorio, alla fine la conferenza sulla remigrazione è saltata. Fra cori, spintoni e “Bella Ciao”

Montecitorio, alla fine la conferenza sulla remigrazione è saltata. Fra cori, spintoni e “Bella Ciao”

I deputati dell’occupazione hanno occupato fisicamente la sala stampa. Ma la nota della Lega è durissima: “La libertà di parola e di pensiero non può essere in alcun modo limitata da una sinistra violenta e arrogante che occupa perfino le sedi istituzionali”