Sanremo 2017, sprint finale in cerca del vincitore

Carlo Conti soddisfatto dei risultati di share e tra i superospiti arriva Zucchero

"Sono molto felice dei risultati dei risultati sull'onda del successo e ora non resta che lo sprint finale. Mi è spiaciuto per le eliminazioni sorprendenti in alcuni casi ma fa parte del gioco e del regolamento", così Carlo Conti ha esordito durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. Ospiti della serata finale sono Zucchero, Rita Pavone (membro della giuria di qualità di quest'anno) a cui le verrà consegnato il Premio della Carriera, i Ladri di Carrozzelle, Alvaro Soler, Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi, Enrico Montesano, Geppi Cucciari, Carlo Cracco, Paolo Vallesi e Amara a canzone "Pace" dedicato alle forze di pace.

Tra questi sedici Big rimasti in gara c'è il vincitore del Festival che sarà proclamato questo notte: Elodie - Tutta colpa mia, Paola Turci - Fatti bella per te, Samuel - Vedrai, Fiorella Mannoia - Che sia benedetta, Michele Bravi - Il diario degli errori, Fabrizio Moro - Portami via, Ermal Meta - Vietato morire, Michele Zarrillo - Mani nelle mani, Lodovica Comello - Il cielo non mi basta, Sergio Sylvestre - Con te, Clementino - Ragazzi fuori, Alessio Bernabei - Nel mezzo di un applauso, Chiara - Nessun posto è casa mia, Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma, Bianca Atzei - Ora esisti solo tu e Marco Masini - Spostato di un secondo.



"Sanremo fa parte della nostra cultura e sono orgoglioso di aver vinto questo piccolo grande traguardo. Dedico questa vittoria ai miei genitori che hanno sempre creduto in me, al loro amore e non vedo l'ora di riabbracciarli", ha detto poco prima della conferenza stampa Lele il vincitore della categoria Giovani.

