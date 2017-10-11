Sanremo 2018, Claudio Baglioni svela le novità del regolamento

Redazione Web

11 ottobre 2017, ore 20:03 , agg. alle 20:35

Non ci saranno eliminazioni e tutti gli artisti in gara arriveranno alla serata finale

Prende forma il Sanremo di Claudio Baglioni, la sessantottesima edizione del Festival della musica italiana. Al Tg1 di questa sera, intervistato da Mollica, il direttore artistico ha svelato le modifiche al regolamento della kermesse.

Il tempo di esibizione verrà aumentato da 3:15 a 4 minuti, mentre la terza serata, quella delle cover, vedrà al posto di quest’ultime un’esibizione del brano in gara in duetto con un artista a scelta. 

Il venerdì, invece, non ci sarà alcuna eliminazione e i Big in gara arriveranno tutti alla serata finale di sabato.

Mostra tutti
