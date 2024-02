Sanremo 2024, il debutto di Gazzelle: “A Sanremo cerco emozioni forti, ieri sera avevo il cuore a mille”

Gazzelle ha debuttato alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tutto Qui”. Il testo è scritto dallo stesso Gazzelle (Flavio Bruno Pardini) e composto insieme a Federico Nardelli.

«Sono contento, sono qui a Sanremo è perché cercavo emozioni forti. Per me è un debutto, avevo il batticuore. Cantare all’Ariston è come quando sei in aeroporto e aspetti il tuo amore, non è ansia ma hai il cuore a mille. Mi piace scrivere cose reali, contestualizzare. È importante creare immagini nitide, alcune piccole cose fanno la differenza come un nome o come ‘Roma nord’».

Con "Tutto Qui", il cantautore romano porta a Sanremo la nostalgia, un sentimento da sempre preponderante nella sua scrittura. Questa volta si lega però al desiderio di esplorare il passato di una persona cara che non si ha avuto la possibilità di vivere insieme. Quasi in modo surreale, la canzone è intrisa anche di un intenso senso di speranza e una forte voglia di vivere.





Testo - "Tutto qui" - Gazzelle

(di F. Pardini (Gazzelle) - F. Nardelli - F. Pardini (Gazzelle) Ed. Maciste Dischi/Sony Music Publishing (Italy) – Milano)

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

- Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è





Biografia Gazzelle

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 22 dischi di platino. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone e uno Stadio Olimpico intero, il 9 giugno 2023. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico ma da sempre multiforme e imprevedibile. Flavio si è preso con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. A partire da marzo l’artista tornerà live con “DENTRO X SEMPRE”, per 11 date sui palchi dei principali palasport d’Italia.