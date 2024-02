Sanremo 2024, Il Tre: “L’Ariston è una vetrina, importante portare una bella canzone con un messaggio”

Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, ha esordito al Festival di Sanremo con il brano “Fragili”. Fragili, questo è il titolo del brano in gara, scritto da lui stesso, è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi”. Un brano che spazia tra il pop e rap e che mostra, non solo la sua capacità di scrittura con anche una breve citazione a Battisti con “Mare Nero”, ma anche quella di rappare, utilizzando per la prima volta sul palco dell’Ariston l'extrabeat, una tecnica del rap che permette di andare al doppio della velocità rispetto alla base, una cifra stilistica di cui il Tre è uno dei maggiori esponenti in Italia. Ospite di RTL 102.5 racconta:

«Percepisco tante emozioni positive, sono molto felice. Ho fatto ironia sull’orario di esibizione. In realtà non importa cantare per primo o per ultimo, ma rendersi conto che siamo trenta artisti selezionati e quindi dobbiamo godercela. Non volevo solo portare una bella canzone ma legarci un messaggio, l’Ariston è una bella vetrina».

“Fragili” sarà contenuto nella nuova versione dell’album “Invisibili” in uscita il 9 febbraio. L’album originale è stato pubblicato a settembre e, come il precedente lavoro del Tre “ALI”, ha esordito al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. In “INVISIBILI” tutte le tracce si alternano tra energia e intimità e racchiudono la sua visione del mondo, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va. INVISIBILI è un album per rendersi visibile e per far in modo che si senta così anche chi ascolta, chi si riconosce nei suoi testi, chi non ha più voglia di non essere visto. Gli invisibili siamo tutti noi. Ed è ora di farci vedere.





Testo "Fragili" - Il Tre

(di G. L. Senia - I. Sinigaglia - G. Di Mario -

P. Zou - F. M. Aprili - G. L. Senia

Ed. Bgg/Sugarmusic/Di Mario Giorgio - Roma - Milano – Roma)

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ma se un giorno il vento, ti portasse indietro

Dalle mie promesse, come se piovessero

Da un cielo nero lacrime di vetro

Perché ancora sento, il tuo rumore dentro

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta ma grido vattene

Perché sento la tempesta sotto le palpebre

E tu sei libera ah

Sei come un’isola ah

Nessuno ti abita

Mi rubi l’anima

E vorrei tornare indietro nel tempo

Sei la sete nel mio deserto

Sei come le fiamme bruciano nell’inferno

Adesso mi sento come un naufrago in mare aperto

E se potessi scapperei da ricordi che sono vipere

Perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

In questo mare nero ci sei solo tu

Sei la mia isola ah, forse mi ucciderai ma

Volevo solo restarci di più

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe