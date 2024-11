Sanremo 2025, Carlo Conti ipotizza di aumentare il numero di Big

Il Festival di Sanremo 2025 è ormai nel vivo della sua fase cruciale: la selezione dei Big in gara, che determinerà il successo o meno della manifestazione musicale.

CONTI INDECISO, APRE A 26 BIG IN GARA

Secondo il regolamento, i partecipanti ufficiali saranno 24, ma Carlo Conti non esclude la possibilità di aumentare il numero, dato l'alto livello delle canzoni ricevute: "Da regolamento sono previsti 24 cantanti, ma visto che sono arrivate così tante proposte, non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre è ancora possibile inviare i brani... fino ad ora ho ascoltato 200 canzoni," ha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival in un'intervista a Chi. La lista finale dei Big sarà ufficializzata con l'annuncio previsto per lunedì 2 dicembre durante il TG1 delle 20. Mancano ancora un paio di settimane per definire la rosa definitiva dei Big.

SANREMO 2025, IL SOGNO DI TIZIANO FERRO E BLANCO

Al momento non è certo se vedremo nuovamente in gara Al Bano e Massimo Ranieri, che hanno già espresso la loro disponibilità a partecipare, ma Conti non si sbilancia su queste voci. Tuttavia, il direttore artistico del Festival ha aperto a due nomi che potrebbero suscitare molta curiosità: Tiziano Ferro e Blanco.

"Con Tiziano sarebbe un sogno averlo, ma non so se ci stia pensando davvero," ha ammesso Conti. E su Blanco, la cui ultima partecipazione a Sanremo risale al 2023, quando la sua esibizione fu segnata da un episodio di grande emozione e difficoltà, il conduttore ha dichiarato:

"Sarebbe giusto dargli una nuova opportunità per superare lo choc che ha vissuto su quel palco, è un talento straordinario."