Sanremo 2025, Cristicchi: “Ho preso fuoco e ho rischiato di morire. Dopo l’incidente ho deciso di pubblicare il mio album”

“Credo che quando la barbarie diventa normalità, la tenerezza è l’unica insurrezione. […] / Credo che chi non vive il presente, sarà sempre imperfetto. Anche da trapassato. […] / Credo che la vera sfida è debuttare ogni giorno, tutto il resto è repertorio. / Credo che chi ha bisogno di nemici, non è in pace con se stesso. […] / Perché la vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere”.

- Simone Cristicchi





È iniziato così l’incontro di Simone Cristicchi con i giornalisti, a Milano, organizzato per presentare il suo brano in gara al Festival di Sanremo: “Quando sarai piccola”. Una performance in cui l’artista ha recitato la propria rivisitazione del Credo, un testo tratto dal suo spettacolo teatrale “Franciscus”, utilizzato per introdurre al racconto del suo ultimo lavoro.

Il cantautore è tra le voci (e le penne) più attese in questa edizione del festival e tornerà sul palco dell'Ariston per la sesta volta da concorrente, a 18 anni dalla vittoria ottenuta con il brano "Ti regalerà una rosa". Si esibirà con il brano scritto insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta insieme ad Amara e l’arrangiamento di Francesco Musacco.





La signora Luciana

“La vita è l’unico miracolo a cui non puoi credere”, recita il Credo di Cristicchi. Una frase che scaturisce dall’esperienza del cantautore, alle prese con la malattia della madre, fonte di ispirazione per la canzone in gara. Per spiegare alla stampa la vicenda che ha coinvolto la donna, Cristicchi ha regalato una seconda performance, di fronte alla quale il pubblico non ha trattenuto lacrime di commozione: la lettura di un passo tratto dal suo libro “HappyNext: alla ricerca della felicità” (edito da La nave di Teseo).

Al centro la storia la signora Luciana, colpita da un’emorragia cerebrale mentre è sola in casa, portata al pronto soccorso dopo troppe ore, ritenuta spacciata e tenuta in vita dalle macchine in terapia intensiva. L’artista racconta l'arrivo in ospedale, il colloquio con i medici, il terrore della perdita. Cinque giorni di veglia al fianco della madre, periodo durante il quale Cristicchi porta con sé una radio, per farle ascoltare musica degli anni Sessanta e la voce dei nipoti. Poi, il miracolo. Il medico li manda a chiamare. Pensano sia finita… invece la donna si è ripresa. Ovviamente le conseguenze si vedono: l’impossibilità di camminare, la difficoltà a parlare. Eppure riesce a ricordare tutto, anche le ricette per cucinare. Non è più la stessa, ma nonostante questo “sorride e illumina il mondo”. Come fosse tornata piccola.





Quando sarai piccola

Insieme con la canzone in gara, Cristicchi pubblicherà il suo nuovo lavoro discografico, “Dalle tenebre alla luce”, a distanza di 11 anni dal suo ultimo album.

“Il brano ‘Quando sarai piccola’ - racconta il cantautore - era fermo in un cassetto da 5 anni, aspettavo il momento giusto. È vita vera, vissuta ogni giorno. Su quel palco mi sentirò nudo perché racconto qualcosa che mi succede quotidianamente”. E a chi chiede se le attese dell'audience gli mettano ansia, risponde che sarà semplicemente se stesso. Il pubblico “si aspetta che Cristicchi faccia Cristicchi?”, risponde il cantautore ribadendo la domanda di una giornalista. “Beh, perché dovrei essere qualcosa di diverso?”.

Poi le parole di gratitudine verso Carlo Conti, che ha selezionato la canzone, e una nota che ha tutta l’aria della polemica nei confronti di Amadeus: “Ringrazio Conti per aver riportato i cantautori a Sanremo. Ci sentiamo come in una riserva indiana. Negli ultimi anni eravamo stati poco considerati, ora portiamo avanti la nostra bandiera”