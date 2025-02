Sanremo 2025, Francesca Michielin cade dalle scale dell'Ariston durante le prove ma non si arrende: “Pronta a partire"

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire.”

Con questo post su Instagram Francesca Michielin ha informato i suoi fan che, durante le prove di questi giorni, ha avuto un piccolo incidente che l'ha costretta a indossare un tutore alla gamba destra.

La cantante vicentina di Bassano del Grappa è in gara al Festival con il brano “Fango in paradiso” ma, come si può notare dalle parole che la stessa ha scritto sui social, la sua partecipazione a Sanremo 2025 non sarebbe a rischio. Anzi.





FRANCESCA MICHIELIN IN GARA CON IL TUTORE?

Le temute scale del Teatro Ariston hanno colpito ancora. L’incidente durante le prove sarebbe avvenuto ieri, come riportato da diverse fonti. La notizia ovviamente ha fatto il giro dei social.

Per ora non è chiaro se Francesca Michielin salirà sul palco con il tutore, ma una cosa è certa: nonostante tutto non rinuncerà a gareggiare al suo terzo Festival.

Infatti la cantante, che quest’anno presenta il brano “Fango in paradiso”, aveva già preso parte a Sanremo nel 2016 con “Nessun grado di separazione” (classificandosi seconda dietro agli Stadio), e nel 2021 in coppia con Fedez quando presentarono “Chiamami per nome” (anche in questo caso si piazzò nel secondo scalino più alto del podio).

Ad essere precisi, Francesca Michielin era già tornata a Sanremo anche nel 2022, quando affiancò Emma nel ruolo di direttrice d’orchestra.





MICHIELIN: “UN BRANO CHE PARLA DI UN CUORE CHE STA PER SPEZZARSI”

Francesca Michielin recentemente, parlando del brano che porta quest’anno in gara al Festival, ha affermato:

“È una ballad che ho scritto lo scorso luglio, pensando subito che sarebbe stata perfetta per Sanremo: parlo di fango in paradiso, di grondaie che cadono. Il gioco dei sentimenti e quello di un cuore che sta per spezzarsi, raccontando e suggerendo immagini diverse dal consueto quando si descrive l’amore. Un brano che sarà esaltato in modo meraviglioso dall’orchestra, guidata da Carmelo Patti.”

Durante la serata delle cover, invece, la cantante si esibirà in coppia con Rkomi (anche lui in gara) sulle note di “La Nuova Stella di Broadway” di Cesare Cremonini.