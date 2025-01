Sanremo 2025: stasera al Tg1 un nuovo annuncio di Carlo Conti, attesa per i nomi dei co-conduttori Photo Credit: agenziafotogramma.it

Questa sera nel corso del Tg1 delle ore 20 Carlo Conti farà un nuovo annuncio che riguarda il Festival di Sanremo 2025.

Il direttore artistico e conduttore della kermesse al via martedì 11 febbraio presumibilmente svelerà i nomi degli artisti che lo affiancheranno nelle cinque serate sul palco del teatro Ariston.

Al momento l'unica certezza - in quanto ufficializzata dai diretti interessati - è rappresentata dalla presenza di Alessandro Cattelan nella finale di sabato 15 febbraio.

Ricordiamo che il conduttore sarà anche alla guida del DopoFestival (dopo aver presentato Sanremo Giovani).

Per quanto riguarda le altre serate, tutto sarà più chiaro in serata, grazie alla comunicazione di Conti, che si prepara a lavorare al quarto Festival della sua carriera.

Sanremo 2025, chi ci sarà accanto a Conti: le ipotesi

In pole per il ruolo di co-conduttrici e co-conduttori ci sarebbero, come trapelato nei giorni scorsi, Katia Follesa, Geppi Cucciari e Mahmood.

Un'altra ipotesi forte riguarda Serena Rossi, mentre le quotazioni di Annalisa parrebbero in ribasso.

Buone chanche dovrebbe averle anche Alessia Marcuzzi, che in questa stagione televisiva è stata scelta da Conti come giurata fissa di Tale e quale show.

I precedenti

Nei precedenti tre Festival, Conti nel 2015 operò scelte decisamente pop, facendosi affiancare per tutte le cinque serate da Arisa, Emma e Rocío Munõz Morales.

L'anno successivo fu la volta di Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Mădălina Diana Ghenea.

Nel 2017, invece, accanto a Conti c'era soltanto - si fa per dire - Maria De Filippi.

Ecco il recap dei 30 cantanti in gara e dei titoli dei brani in concorso.

I giornalisti ascolteranno le canzoni lunedì prossimo a Roma e Milano.

Sanremo 2025, i cantanti in gara

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Bresh - "La tana del granchio"

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

Clara - "Febbre"

Coma_Cose - "Cuoricini"

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Emis Killa - "Demoni"

Fedez - "Battito"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Giorgia - "La cura per me"

Irama - "Lentamente"

Joan Thiele - "Eco"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Marcella Bella - "Pelle diamante"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Modà - "Non ti dimentico"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Olly - "Balorda nostalgia"

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Rose Villain - "Fuorilegge"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Serena Brancale - "Anema e core"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"