Sanremo Giovani, alla prima puntata passano Mazzariello, Miew e Tancredi

Al via l’avventura del Festival di Sanremo che, come da tradizione, riparte dai Giovani. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del talent dedicato alla selezione delle “Nuove Proposte”, condotto da Alessandro Cattelan e fortemente voluto dal direttore artistico della kermesse Carlo Conti. Un programma di seconda serata che per cinque martedì su Rai 2 avrà il compito di scoprire i 6 cantanti su 24 concorrenti scelti tra i 560 candidati, che approderanno alla finalissima dell'evento. Soltanto quattro di loro avranno l’opportunità di staccare un biglietto per esibirsi sul palco del Festival di Sanremo a Febbraio 2025.





SANREMO GIOVANI, CHI SONO I TRE RAGAZZI

A passare il turno sono Mazzariello, Mew e Tancredi.

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time. Escono dalla gara, invece, Synergy, Sidy, Angie.

Mazzariello, all’anagrafe Antonio Mazzariello, fa parte della “quota indie” di questo Sanremo Giovani. Cantautore campano classe 2001, si è esibito recentemente al Concertone del Primo Maggio ed è passato con il brano “Amarsi per lavoro”. Tancredi, nome d’arte di Tancredi Cantù Rajnoldi, ritenta la carta di Sanremo Giovani dopo aver partecipato all’edizione del 2023 fermandosi però alla finale e senza riuscire ad accedere al palco dell’Ariston. Il cantautore aveva ottenuto anche un banco da Arisa nella classe di Amici 21, insieme ai più noti Deddy, AKA 7even e Sangiovanni. Riuscirà nell’impresa questa volta?

Infine, tra i tre ragazzi che hanno passato il primo turno c’è Valentina Turchetto, meglio conosciuta come Mew. Anche lei è passata dalle grazie della scuola di Amici e adesso tenta il salto con Sanremo. Nel 2019 ha partecipato alle audizioni di X Factor con il brano "La birra calda", dimostrando una spiccata personalità.





SANREMO 2025, IL RITORNO DELLE NUOVE PROPOSTE

Quest'anno, per volontà di Carlo Conti, torna al festival la categoria delle “Nuove proposte” che avrà un vincitore nella serata del venerdì all'Ariston. "La mia scelta deriva dall'esperienza delle mie tre edizioni precedenti - spiega Conti. Ho voluto dividere di nuovo gli artisti perché ho avuto la fortuna di avere tra le nuove proposte che sono uscite dai miei Sanremo artisti come Mahmood, Francesco Gabbani, Ermal Meta o Irama. Quest'anno abbiamo abbassato l'età da 29 a 26 anni", aggiunge. Un scelta in controtendenza con il lavoro fatto da Amadeus negli ultimi anni che invece aveva inserito i vincitori di Sanremo Giovani direttamente nella gara principale assieme ai Big.





SANREMO 2025, CATTELAN CO CONDUTTORE DELLA SERATA FINALE

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, Carlo Conti ha già svelato qualcosa sulle cinque serate del Festival 2025. Durante la puntata finale, al suo fianco nelle vesti di co-conduttore ci sarà proprio Alessandro Cattelan che, come sappiamo, oltre all’impegno del talent dedicato ai giovani, sarà anche al timone del DopoFestival.

La 75 edizione del Festival della canzone italiana sarà di scena dall’11 al 15 febbraio dal Teatro Ariston di Sanremo. I nomi dei big saranno svelati da Carlo Conti al TG1 il prossimo 2 dicembre.