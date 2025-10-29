Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

29 ottobre 2025, ore 15:21

Per tutti è già iniziata una sfida fatta di musica, parole e sogni

Il conto alla rovescia per Sanremo è partito. In via Asiago a Roma audizioni dal vivo dinanzi alla Commissione Musicale, capitanata da Carlo Conti. Selezionati i 24 giovani artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani: due di loro saliranno sul palco del Festival della Canzone Italiana 2026, nella sezioneNuove Proposte.

A partire da martedì 11 novembre cinque settimane di musica e sfide. Ogni puntata vedrà esibirsi sei artisti, ma solo tre per puntata accederanno alla semifinale a 12 del 9 dicembre, da cui usciranno 6 finalisti si contenderanno i 2 posti disponibili per la sezione Nuove Proposte di Sanremo, nella serata conclusiva del 14 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò.

I 24 NOMI SELEZIONATI

Tra i 24 selezionati, spiccano alcuni nomi già noti al pubblico: con "Radio Erotika" ci sarà Cmqmartina (Lombardia), artista affermata nella scena indie-pop italiana, già protagonista di X Factor e di numerosi festival; con "Mademoiselle" Disco Club Paradiso (Emilia-Romagna), band bolognese apprezzata nel circuito alternativo per il suo stile energico e ironico; con "Un bel casino" Petit (Lazio), giovane talento emerso da Amici con uno stile urban-pop in continua evoluzione; con "Fenomenale" Joseph (Campania), già noto per collaborazioni e singoli virali nella scena trap e hip hop; con "Spiagge" Senza Cri (Puglia), cantautrice dalla scrittura intima e viscerale che ha già calcato palchi importanti.

Accanto a loro, tanti volti nuovi pronti a sorprendere: Amsi (Liguria) con "Pizza Americana"; Angelica Bove (Lazio) con "Mattone"; Antonia (Campania) con "Luoghi Perduti"; Cainero (Lazio) con "Nuntannamurà"; Caro Wow (Lombardia) con "Cupido"; Deddè (Campania) con "Ddoje Criature"; Eyeline (Liguria) con "Finché dura"; Jeson (Lazio) con "Inizialmente tu"; La Messa (Piemonte) con "Maria"; Lea Gavino (Lazio) con "Amico lontano"; Mimì (Mali) con "Sottovoce"; Nicolò Filippucci (Umbria) con "Laguna"; Occhi (Lombardia) con "Ullallà"; Principe (Emilia-Romagna) con "Mon Amour"; Renato D'Amico (Sicilia) con "Bacio piccolino"; Seltsam (Lazio) con "Scusa mamma"; Soap (Lazio) con "Buona vita"; Welo (Puglia) con "Emigrato"; Xhovana (Albania) con "Ego".

LA COMMISSIONE MUSICALE

La Commissione Musicale, composta da Carlo Conti, Claudio Fasulo, EmaStokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha scelto con attenzione i protagonisti di questa nuova edizione, puntando su talento, originalità e potenziale comunicativo. Tra i 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2025, il Lazio si conferma la regione più rappresentata con ben sette partecipanti,
seguita dalla Campania con quattro e dalla Lombardia con tre. Liguria, Emilia-Romagna e Puglia contano ciascuna due artisti in gara, mentre Piemonte, Umbria e Sicilia sono presenti con un solo nome ciascuna. A
completare il quadro, due concorrenti provengono dall'estero: uno dal Mali e uno dall'Albania.

    

Argomenti

carlo conti
nuove proposte
sanremo
sanremo giovani

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

    Rita De Crescenzo a Belve su Rai2: "Ho avuto un figlio a 13 anni"

  • Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

    Ballando con le stelle: scintille Lucarelli- d'Urso. Interviene Mara Venier, ecco cosa dice

  • Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

    Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

  • "Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

    "Casa Vianello" a Milano2 è stata venduta (l'aveva costruita Silvio Berlusconi). Ecco il colpo di scena

  • Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero

    Il Natale è alle porte? In Italia 1,7 milioni di persone hanno già addobbato l'albero

  • Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

    Re Carlo e la Regina Camilla attesi a Roma, domani il sovrano inglese pregherà con il Papa (dopo 500 anni)

  • Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

    Arriva il libro-confessione di Fedez. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo volume edito da Mondadori

  • Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

    Attentato Ranucci, Sergio Mattarella: "Allarmante, serve reazione forte". Intanto proseguono le indagini

  • Renato Zero ballerino per una notte su Rai1: il colpaccio di Milly Carlucci

    Renato Zero ballerino per una notte su Rai1: il colpaccio di Milly Carlucci

  • Festival di Sanremo 2026: brani più brevi e duetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione

    Festival di Sanremo 2026: brani più brevi e duetti. Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione

Benji e Fede su RTL 102.5: “Stiamo migliorando giorno dopo giorno il nostro rapporto”

Benji e Fede su RTL 102.5: “Stiamo migliorando giorno dopo giorno il nostro rapporto”

Sono arrivati sbadigliando e con la voce un pò abbassata ma l'entusiasmo alle stelle: “Ieri sera è stato divertente”

Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

Festival: Sanremo è ancora Sanremo e resta in Rai, mancano solo gli ultimi passi, lo comunica viale Mazzini

Negli ultimi giorni gli incontri che hanno dissolto ogni dubbio, il sodalizio storico tra la liguria e la Rai si rinnoverà a giorni, dopo mesi di dubbi e tensioni

Simone Cristicchi su RTL 102.5: “Mi scrivono i giovani che ascoltando il pezzo pensano ai nonni”

Simone Cristicchi su RTL 102.5: “Mi scrivono i giovani che ascoltando il pezzo pensano ai nonni”

Il cantautore è tornato insieme ad Amara con il quale ha duettato ieri sera per il tradizionale appuntamento con le cover