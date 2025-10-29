Sanremo giovani, ecco i 24 in gara: solo 2 di loro arriveranno sul palco dell'Ariston

Il conto alla rovescia per Sanremo è partito. In via Asiago a Roma audizioni dal vivo dinanzi alla Commissione Musicale, capitanata da Carlo Conti. Selezionati i 24 giovani artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani: due di loro saliranno sul palco del Festival della Canzone Italiana 2026, nella sezioneNuove Proposte.

A partire da martedì 11 novembre cinque settimane di musica e sfide. Ogni puntata vedrà esibirsi sei artisti, ma solo tre per puntata accederanno alla semifinale a 12 del 9 dicembre, da cui usciranno 6 finalisti si contenderanno i 2 posti disponibili per la sezione Nuove Proposte di Sanremo, nella serata conclusiva del 14 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò.

I 24 NOMI SELEZIONATI

Tra i 24 selezionati, spiccano alcuni nomi già noti al pubblico: con "Radio Erotika" ci sarà Cmqmartina (Lombardia), artista affermata nella scena indie-pop italiana, già protagonista di X Factor e di numerosi festival; con "Mademoiselle" Disco Club Paradiso (Emilia-Romagna), band bolognese apprezzata nel circuito alternativo per il suo stile energico e ironico; con "Un bel casino" Petit (Lazio), giovane talento emerso da Amici con uno stile urban-pop in continua evoluzione; con "Fenomenale" Joseph (Campania), già noto per collaborazioni e singoli virali nella scena trap e hip hop; con "Spiagge" Senza Cri (Puglia), cantautrice dalla scrittura intima e viscerale che ha già calcato palchi importanti.

Accanto a loro, tanti volti nuovi pronti a sorprendere: Amsi (Liguria) con "Pizza Americana"; Angelica Bove (Lazio) con "Mattone"; Antonia (Campania) con "Luoghi Perduti"; Cainero (Lazio) con "Nuntannamurà"; Caro Wow (Lombardia) con "Cupido"; Deddè (Campania) con "Ddoje Criature"; Eyeline (Liguria) con "Finché dura"; Jeson (Lazio) con "Inizialmente tu"; La Messa (Piemonte) con "Maria"; Lea Gavino (Lazio) con "Amico lontano"; Mimì (Mali) con "Sottovoce"; Nicolò Filippucci (Umbria) con "Laguna"; Occhi (Lombardia) con "Ullallà"; Principe (Emilia-Romagna) con "Mon Amour"; Renato D'Amico (Sicilia) con "Bacio piccolino"; Seltsam (Lazio) con "Scusa mamma"; Soap (Lazio) con "Buona vita"; Welo (Puglia) con "Emigrato"; Xhovana (Albania) con "Ego".

LA COMMISSIONE MUSICALE