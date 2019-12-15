Sardine, il leader Santori, primo obiettivo tornare in piazza

Sardine, il leader Santori, primo obiettivo tornare in piazza

Sardine, il leader Santori, primo obiettivo tornare in piazza

Redazione Web

15 dicembre 2019, ore 17:00

Si è svolta oggi a Roma la prima riunione del gruppo

Tornare in piazza il prima possibile è l'imperativo delle sardine. Lo ha detto Mattia Santori, leader del movimento, al termine della riunione che si è svolta nel palazzo occupato da un centinaio di famiglie a Roma, vicino a piazza San Giovanni. Dialogo è la parola del primo "congresso" delle Sardine. Dialogo che passa per l'ascolto, l'empatia, la non violenza e l'accettazione delle diversità. E da un obiettivo comune: continuare a "presentare un'alternativa alla bestia del sovranismo". Quanto alle elezioni in Emilia Romagna, "non ci saranno partiti né liste civiche", ma gli attivisti appoggiano la sinistra e si propongono come argine a Matteo Salvini. "Basterà uscire dal mondo digitale. Basterà decidere chi volete ascoltare. Non ci lasciate soli. Non ci lasciamo soli", si legge in un post.

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