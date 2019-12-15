Sardine, il leader Santori, primo obiettivo tornare in piazza

Tornare in piazza il prima possibile è l'imperativo delle sardine. Lo ha detto Mattia Santori, leader del movimento, al termine della riunione che si è svolta nel palazzo occupato da un centinaio di famiglie a Roma, vicino a piazza San Giovanni. Dialogo è la parola del primo "congresso" delle Sardine. Dialogo che passa per l'ascolto, l'empatia, la non violenza e l'accettazione delle diversità. E da un obiettivo comune: continuare a "presentare un'alternativa alla bestia del sovranismo". Quanto alle elezioni in Emilia Romagna, "non ci saranno partiti né liste civiche", ma gli attivisti appoggiano la sinistra e si propongono come argine a Matteo Salvini. "Basterà uscire dal mondo digitale. Basterà decidere chi volete ascoltare. Non ci lasciate soli. Non ci lasciamo soli", si legge in un post.