Sci, Mikaela Shiffrin vince gigante a Soelden, giornata amara per le azzurre, Sofia Goggia sedicesima

Ad aprire la Coppa del Mondo di sci 2021-2022 è il duello Shiffrin-Gut. La prima si è aggiudicata il gigante di Soelden, nella seconda manche ha recuperato il distacco di due centesimi e in 2’ 07’’ 22 ha battuto la campionessa del mondo di Cortina 2021. Mikaela Shiffrin strappa la vittoria numero 70 in carriera, la tredicesima nel gigante. Al terzo posto sul podio, Petra Vlhova, che ha chiuso a 1’’30.





Giornata decisamente amara per le azzurre

Non è stata una giornata brillante e fortunata per le atlete azzurre. Tra di loro, solo Sofia Goggia, alla prima gara dopo l’infortunio di inizio anno al ginocchio che le ha impedito di partecipare ai Mondiali di Cortina. La Goggia, testimonial di RTL 102.5, si è classificata al sedicesimo posto a 2’’63. Ad uscire nella prima manche, Marta Bassino, seguita da Federica Brignone, che non è riuscita ad arrivare al traguardo nella seconda.





Sofia Goggia: “Debacle totale, ma è bello aver ripreso, sarà una bella stagione”

“Debacle totale per noi – ha detto Sofia Goggia -: una Marta che esce ci sta, anche Fede è uscita, le altre non si sono qualificate. Io ho fatto una gara senza infamia e senza lode, per l’Italia che siamo questo non basta. Però è bello aver ripreso, essere tornata, sono convinta che sarà una bella stagione”.





Domani il gigante Maschile

Domani è in programma il gigante maschile. L’Italia schiererà Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer (all’esordio in un gigante di Coppa), Hannes Zingerle, Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite. Il prossimo gigante il 27 novembre a Killington.