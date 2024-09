Secondo Elon Musk, se Kamala Harris diventasse presidente "non arriveremmo mai su Marte"

L'estate dell'incertezza di Joe Biden sul proseguire o meno la corsa alle presidenziali è ormai un ricordo lontanissimo. Così come il dibattito televisivo tra i due candidati. Nulla a che vedere, sicuramente, con quello di questa notte, il primo tra Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris. Appuntamento che, secondo diversi commentatori, avrebbe vinto Harris. Lo ha ammesso anche Elon Musk, che non ha mai fatto mancare il suo appoggio a Trump. Dibattito iniziato con una stretta di mano tra i candidati; scena che si è ripetuta nelle scorse ora anche a New York, alla commemorazione dell'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001 a Ground zero.





Il bilancio del dibattito

A due mesi dalle elezioni, quello della notte italiana è stato il primo vero dibattito tra i candidati - ora ufficiali - della corsa alla Casa bianca del prossimo cinque novembre. Dopo quello ormai archiviato tra Donald Trump e Joe Biden, quello da poco terminato rischia di essere l'unico confronto diretto tra lo stesso Trump e Kamala Harris. Tutto perché l'ex presidente ha dichiarato di non essere sicuro di volerne fare un altro, sostenendo che il dibattito, andato in onda sulla ABC, sia stato "truccato": "È stato un affare truccato, come supponevo, perché correggevano tutto ma non lei. Eravamo in tre contro uno", riferendosi ai commentatori della ABC. Trump ha comunque dichiarato di aver vinto "di gran lunga" il dibattito, definito il suo migliore di sempre, aggiungendo poi che Harris avrebbe detto "vere e proprie bugie".





L'appoggio di Taylor Swift a Harris? "Ne pagherà le conseguenze"

È di queste ore la notizia dell'endorsement ufficiale della popstar globale Taylor Swift alla candidata democratica. Secondo Trump, "probabilmente ne pagherà le conseguenze sul mercato": "Non ero un fan di Taylor Swift. È una persona molto liberale. Sembra che appoggi sempre un democratico".





Musk, "se vince Harris non andremo su Marte"

A commentare i risultati del dibattito è stato anche il magnate Elon Musk, che ha già pubblicamente scelto di appoggiare Donald Trump. "Anche se non ritengo che i conduttori del dibattito siano stati imparziali con Trump" ha scritto Musk su X, "Kamala Harris ha superato le aspettative della maggior parte delle persone stasera". Nello stesso post il fondatore di SpaceX non ha mancato di ribadire il suo sostegno al tycoon. "Quando si tratta di fare le cose e non solo di dire belle parole, credo fermamente che Trump farà un lavoro molto migliore. Dopo tutto, se Kamala può fare grandi cose, perché non l'ha fatto? Biden si presenta raramente al lavoro, quindi è sostanziale già lei a comandare". E poi l'affondo sulla missione spaziale americana su Marte, missione il cui successo dipenderà, secondo Musk, proprio dal risultato delle elezioni presidenziali americane. "Trump vuole una commissione governativa sull'efficienza per consentire che vengano fatte grandi cose, Kamala no", ha scritto il patron di Tesla su X. "Non raggiungeremo mai Marte se Kamala vince".