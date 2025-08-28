Secondo i nuovi dati Istat la fiducia dei consumatori torna a calare, stabile quella delle imprese

Ad agosto del 2025 è peggiorato l'indice della fiducia dei consumatori, da 97,2 a 96,2, mentre l'indicatore del clima di fiducia delle imprese è rimasto stabile a 93,6. Lo ha reso noto l'Istat. La dinamica negativa del clima di fiducia dei consumatori, ha precisato l'istituto, " sintetizza un deterioramento generalizzato di tutti i climi, seppur con intensità diverse : il clima futuro e quello economico registrano le diminuzioni più marcate, rispettivamente da 93,9 a 92,2 e da 98,2 a 97,0. I cali del clima personale e di quello corrente sono più contenuti, nell'ordine, da 96,9 a 95,9 e da 99,7 a 99,2. I dati sulle imprese, invece, evidenziano che il clima di fiducia diminuisce nell'industria, in particolare nel comparto manifatturiero è calata da 87,8 a 87,4 e nelle costruzioni ha fatto segnare un ribasso da 102,3 a 101,3, e, soprattutto, nel commercio al dettaglio, da 105,7 a 102,8. Al contrario, l'indice è aumentato nel comparto dei servizi di mercato, da 93,8 a 95,0. Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano le attese sul livello della produzione, mentre migliorano i giudizi sugli ordini. Le scorte di prodotti finiti sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso.





