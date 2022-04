Secondo Vladimir Putin il "nobile obiettivo di proteggere il Donbass" sarà raggiunto

Il "nobile" obiettivo di proteggere il Donbass sarà raggiunto . Vladimir Putin non ha dubbi: "Questo è quello che accadrà". Gli obiettivi sono "perfettamente chiari e nobili" ha sottolineato Putin parlando ai lavoratori dell'industria spaziale al Cosmodromo di Vostochny. " Quello che stiamo facendo è aiutare le persone, salvarle, e assicurare la sicurezza della Russia ". Il numero uno di Mosca in ogni caso continua: " Ovviamente non avevamo scelta , questa è la decisione giusta. Era inevitabile, era solo una questione di tempo ".

Che la parola guerra a Mosca fosse vietata lo si sapeva già da settimane. Da subito il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov aveva definito l'invasione dell'Ucraina una "operazione militare speciale". Oggi Vladimir Putin torna a parlare di quanto sta accadendo e definisce quanto l'esercito russo sta facendo un "nobile obiettivo" . Quale? Quello di proteggere il Donbass , dove secondo il capo del Cremlino l'Ucraina si era rifiutata di risolvere pacificamente i problemi in corso non dando seguito agli accordi di Minsk su spinta dell'Occidente.

La Russia non si chiuderà

"La Russia non si chiuderà, è impossibile isolarla" aggiunge ancora Putin, secondo cui la Russia è pronta a cooperare con tutti i partner che lo vorranno. "Non abbiamo intenzione di chiuderci nel mondo moderno, è totalmente impossibile isolare rigorosamente qualcuno e completamente impossibile isolare un Paese così grande come la Russia. Quindi lavoreremo con i partner che vogliono interagire". Tra questi anche la Bielorussia: nel corso dell'incontro tra i leader di Mosca e Minsk, il presidente bielorusso Lukashenko ha ribadito il suo sostegno a Vladimir Putin: "La Bielorussia resterà sempre al fianco della Russia, in qualsiasi modo evolva la situazione".