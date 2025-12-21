Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa Photo Credit: ANSAFoto.it/Gattico Rugby Facebook

Maria Paola Raiola

21 dicembre 2025, ore 18:00

Mistero sulla morte di Dario Cipullo, l'adolescente scomparso dopo una cena a casa di amici, nella notte di sabato. Non aveva fatto rientro a casa e il suo cellulare era spento

Una cena a casa di amici a Novara, il ritorno a casa, con un passaggio del papà di uno dei suoi compagni. Una routine frequente, ordinaria, nella vita di un adolescente. Ma qualcosa non ha funzionato venerdì notte. Dario Cipullo 16 anni, atleta della formazione giovanile del Gattico Rugby, non è andato subito a casa, di lui si sono perse le tracce, è stato visto l’ultima volta, nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi di un centro commerciale e il giorno dopo, i genitori non lo hanno ritrovato a casa. L’allarme è stato dato subito. Le ricerche sono andate avanti nella giornata di ieri. Era stato fatto anche un appello, diffondendo la sua foto, riportando l'ultimo avvistamento presso l'Ipercoop di Novara, dove appunto era stato riaccompagnato. Nessun contatto con i genitori, nessuna traccia, fino al drammatico ritrovamento del suo corpo senza vita, nella tarda mattinata di domenica.

Il ritrovamento del cadavere in un canale, a sei chilometri di distanza da casa

Il corpo senza vita è stato ritrovato in un canale ad Agognate, lontano chilometri da casa e non molto distante dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon. Come Dario sia arrivato sin lì, nella notte di sabato, non si sa. Secondo il racconto di chi era con lui, avrebbe bevuto un bicchiere di troppo. E prima che il suo cellulare si spegnesse avrebbe inviato un messaggio a un amico ma confuso e non decifrabile. Indagini dei carabinieri sulle circostanze della morte sono in corso.

Il messaggio del Gattico Rugby

 "Dobbiamo darvi una notizia molto difficile. Purtroppo Dario è stato ritrovato, ma non nel modo in cui tutti speravamo. I dettagli restano nel dolore della famiglia: chiediamo rispetto, silenzio e preghiera. In questo momento non sappiamo altro ed è giusto non fare domande o ipotesi. Ci stringiamo alla famiglia di Dario e ci stringiamo tra di noi come squadra", è il messaggio comparso sul profilo Facebook del Gattico Rugby.

Argomenti

DarioCipullo
Gatticorugby
Novara

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

Mostra tutti
  • Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

    Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

  • Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

    Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

  • Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana

    Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana

  • Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?

    Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?

  • Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

    Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

  • Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

    Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

  • Castelnuovo del Garda: ancora un femminicidio, Jessica

    Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate

  • Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

    Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

  • Medio Oriente: filtra ottimismo dai colloqui di Sharm el-Sheikh, vicina liberazione ostaggi, secondo fonti di Hamas

    Medio Oriente: filtra ottimismo dai colloqui di Sharm el-Sheikh, vicina liberazione ostaggi, secondo fonti di Hamas

  • Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

    Formentera: Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno

Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

Almeno tre donne narcotizzate, violentate e filmate in centri lungo,la Cassia bis, tra Roma e Viterbo

Il colpevole condannato anche in appello a nove anni e dieci mesi, è un netturbino di 61 anni, usava diffondere nella cerchia dei conoscenti le immagini delle violenze

Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

Addio a Franco Vaccari, il maestro che ha trasformato la fotografia in esperienza, aveva 89 anni

L’artista concettuale, fotografo, filosofo e teorico dell’arte, lascia un’eredità che ha cambiato il rapporto tra immagine, pubblico e creatività. Le sue opere esposte in tutto il mondo

La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

L’avvocato Giovanni Angelucci ha annunciato, tramite comunicato stampa, di aver rimesso il mandato difensivo: “Con mio sommo malincuore ho ritenuto doveroso e necessario rinunciare all’incarico”