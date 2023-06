Senago, l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano. La Premier Meloni: "Ho chiamato la mamma"

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

È in corso l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. L’esame, guidato dal Professor Andrea Gentilomo, è iniziato intorno alle 8.30 nell'Istituto di Medicina Legale di Milano. Sono molti gli elementi che dovrà chiarire, tra cui l’orario e le modalità della morte. Attesi anche gli esami tossicologici.

ESAMI SULL'APPARTAMENTO E SUI DISPOSITIVI INFORMATICI

In giornata potrebbero arrivare, in via informale, i primi risultati parziali. Anche se lasciando l’Istituto, l’Avvocato della famiglia Tramontano Giovanni Cacciapuoti ha affermato che le operazioni dureranno sicuramente alcuni giorni. Risultati che potrebbero pesare sul capo di accusa nei confronti del fidanzato.ha detto -Oltre all’analisi sul corpo bisognerà aspettare anche l'esito degli accertamenti sull'appartamento in cui si è consumato il delitto e di quelli sui dispositivi informatici, in programma il 15 giugno. “ha dichiarato il legale, aggiungendo che “