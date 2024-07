Serena Mollicone, la famiglia Mottola assolta ancora, è finito incubo creato da stampa. Sorella vittima, amareggiata

Tutti assolti, anche in secondo grado. Per l'omicidio di Serena Mollicone, trovata cadavere il primo giugno del 2001 in un boschetto ad Arce, centro in provincia di Frosinone, non ci sono colpevoli. Lo hanno ribadito i giudici della Corte di Assise di Appello di Roma, dopo circa tre ore di camera di consiglio, che hanno confermato l'assoluzione, già riconosciuta in primo grado a Cassino nel luglio del 2022, per l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, per la moglie Annamaria e per il figlio Marco. I tre erano accusati di concorso in omicidio volontario. Nessuna condanna anche per gli altri due imputati: il militare dell'Arma, Vincenzo Quatrale, anch'egli accusato di concorso, e per l'altro carabiniere, Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. La sentenza è stata accolta con un silenzio irreale. In aula, gremita di semplici cittadini e giornalisti, nessun grido di protesta.

LE REAZIONI

"Sono molto amareggiata. Questa non è giustizia", ha commentato Consuelo, sorella di Serena apparsa visibilmente scossa. Dal canto suo lo zio della 18enne morta 23 anni fa, Antonio, ha ribadito la sua richiesta di giustizia. "Si faccia di tutto per arrivare alla verità: ho il dovere, come cittadino italiano e zio di Serena di fare in modo che emerga la giustizia pro Serena perché fino ad ora non è ancora emersa". I giudici hanno, inoltre, condannato al pagamento delle spese di giudizio i familiari Serena. In aula erano presenti Franco e Marco Mottola. Dopo la lettura del dispositivo hanno trattenuto a stento le lacrime per poi abbracciare gli avvocati difensori. Lasciando la cittadella giudiziaria non hanno però trattenuto la rabbia. "E' la fine di un incubo? Questo incubo lo avete causato voi", ha detto Marco rivolto ai giornalisti, mentre il padre si è limitato a dire che "giustizia è fatta: ho sempre detto che non c'entravamo niente".