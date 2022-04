Serie A, 2-0 al Genoa, il Milan mantiene la vetta, l'Inter vince a La Spezia

Il Milan vince 2-0 con il genoa e riesta in testa alla classifica di Serie A. Due i punti di vantaggio sull'Inter, ma i nerazzurri devon oancora recuperare la gara con il Bologna. L’Inter vince in casa dello Spezia per 3-1. E domani si giocherano le altre partite. Tra le gare in programma c'è Juventus-Bologna. Il turno si chiuderà lunedì con i posticipi Napoli-Roma e Atalanta-Verona.





Milan-Genoa 2-0

Alla vittoria dell'Inter nel primo anticipo della 33esima giornata il Milan risponde con una vittoria sul Genoa per 2-0. I rossoneri la sbloccano subito. All'11mo Leao riceve un cross di Kalulu e insacca. Il raddoppio arriva solo all'87 grazie ad una azione in area che Messias conclude dopo una respinta di Sirigu su tiro di Theo Hernandez. Il gol è stato convalidato dopo il controllo alla Var. per un presunto fallo di mano di Rebic. La squadra di Pioli sale a 71 punti in classifica, due in più dell'Inter.





Spezia-Inter 1-3



3-1 in casa dello Spezia, l'Inter vince senza particolari problemi. A decidere la sfida del Picco i gol Brozovic, Lautaro e Sanchez. Di Maggiore il gol della bandiera dei padroni di casa. La partita i accende dopo la mezzora quando D'Ambrosio lancia il pallone a Brozovic che, tira violentemente il pallone dall'interno dell'area che si infila sotto l'incrocio. 1-0 al 31esimo. Il raddoppio arriva nella seconda frazione di gioco. Lautaro Martinez riceve da Perisic e infila la palla nell’angolino lontano. 2-0. A riaprire la partita ci pensa Maggiore che all’88esimo pesca il jolly dalla distanza, ma al quarto di recupero Sanchez porta a 3 le marcature dei nerazzurri.





Le partite di domani



La 33esima giornata di serie A proseguirà domani. All’ora di pranzo la sfida tra Cagliari e Sassuolo, con i sardi che sono costretti a vincere per continuare a sperare nella salvezza. La squadra di Mazzarri arriva da cinque sconfitte consecutive, mentre gli emiliani Berardi è in dubbio. Al uso posto potrebbe giocare Defrel. Nel pomeriggio, alle 14.30 si giocheranno due partite Sampdoria-Salernitana, gara tra due squadre in piena lotta per la salvezza e Udinese-Empoli. Cioffi ha il dubbio centravanti, in ballottaggio Pussetto Success, mentre ai toscani mancherà lo squalificato Zurkowski. Alle 16.30 Fiorentina Venezia. Per la sfida del Franchi, i viola tornano ad avere a disposizione Torreira che ha smaltito il turno di squalifica e Odriozola assente nelle ultime gare per un infortunio. Alle 18.30 la Juventus ospiterà allo Stadium il Bologna. Allegri ritrova Morata dopo la squalifica. Squadra al completo per i felsinei. Il posticipo del sabato è Lazio-Torino. In palio punti per un posto in Europa l’anno prossimo. Il turno si chiuderà lunedì con i posticipi Napoli-Roma e Atalanta-Verona.