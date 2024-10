Serie A, 7ª giornata inizia oggi: il Napoli difende il primo posto in classifica sfidando il Como Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il turno si concluderà domenica 6 ottobre con il match Fiorentina-Milan

Oggi, venerdì 4 ottobre, si apre la settima giornata di Serie A. Il turno si chiuderà domenica 6. A seguire ci sarà la pausa dedicata alle Nazionali, con l'Italia di Spalletti impegnata giovedì contro il Belgio e lunedì con Israele. Il campionato tornerà sabato 19 ottobre. Serie A, le partite di venerdì 4 ottobre 2024 Si parte oggi alle 18.30 con Napoli-Como. Gli azzurri di Antonio Conte punteranno a conservare il primo posto in classifica, ma dovranno vedersela con la compagine guidata da Fabregas, reduce da tre risultati positivi utili e da due vittorie. In serata spazio al derby veneto tra Verona e Venezia, con calcio di inizio alle ore 20.45. Serie A, le partite di sabato 5 ottobre 2024 Sabato 5 ottobre tre appuntamenti. Il primo è fissato alle ore 15.00 con Udinese-Lecce. I bianconeri, dopo un inizio di campionato al top, hanno perso le ultime due gare, scivolando a metà classifica. I salentini hanno bisogno di punti, per dare una svolta alla stagione fin qui avara di soddisfazioni. Nel pomeriggio, alle 18.00, ecco la sfida tra Atalanta e Genoa, separate in classifica da due unità. In serata, con fischio d'inizio alle 20.45, Inter-Torino. I nerazzurri e i granata hanno gli stessi punti, 11. Serie A, le partite di domenica 6 ottobre 2024 Il menù di Serie A di domenica 6 ottobre prevede un antipasto niente male: alle 12.30 scende in campo la Juventus di Thiago Motta contro il Cagliari di Davide Nicola. I bianconeri, reduci dalla bella vittoria in rimonta di Champions League contro il Lipsia, sfidano i sardi tornati al successo nello scorso turno di campionato. Alle 15.00 doppio appuntamento: Bologna-Parma e Lazio-Empoli. Alle 18.00 il fanalino di coda Monza ospita il Parma, che non vince da quattro giornate. In caso di sconfitta, rischia il posto l'allenatore dei brianzoli Alessandro Nesta. In chiusura, alle 20.45, il match tra Fiorentina e Milan. I viola di Palladino ieri sera hanno vinto al debutto in Conference League, mentre i rossoneri di Fonseca sono ancora fermi a zero punti nella nuova Champions League, anche se le prestazioni ormai sono in evidente crescita.

