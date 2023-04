Serie A, cade ancora la Juventus, battuta dal Sassuolo; la Roma è sempre più terza, dopo il 3-0 all'Udinese

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

SASSUOLO-JUVENTUS 1-0

Per la Juventus è questa la seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultrime quattro trasferte; il che annacqua la pazza idea della grande rimonta verso la Champions. A meno che i quindici punti di penalizzazione in classifica non vengano tolti. Il Sassuolo si gode lo scalpo di un’altra grande: i neroverdi hanno ottenuto la vittoria con un po’ di fatica, ma anche con merito. Nel primo tempo hanno tenuto maggiormente il pallino del gioco, ma la frazione è stata priva di occasioni e di emozioni. A inizio ripresa la sgasata decisiva della squadra di Dionisi: una gran parata di Perin, un salvataggio di gatti e un “autopalo” dello stesso difensore sono stati il prologo del gol partita segnato da Defrel al diciannovesimo; la rete è arrivata sugli sviluppi di un corner, con Fagioli non pronto nello spazzare l’area. Poco dopo il gol, è stato sostituito ed è scoppiato in lacrime in panchina, ma Allegri lo ha assolto e ha dichiarato: “Non abbiamo perso per colpa sua”. Una volta sotto, la Juventus si è svegliata e ha avuto una grande reazione, anche con gli inserimenti di Chiesa Cuadrado e Pogba. Da segnalare una paratissima di Consigli su un colpo di testa di Rabiot. Per il forcing dell’ultima mezzora, i bianconeri avrebbero anche meritato il pareggio, ma il Sassuolo ha avuto – e non sfruttato- un paio di occasioni in contropiede.





ROMA-UDINESE 3-0

I giallorossi sono stati più forti della stanchezza per la partita di Rotterdam. Hanno battuto l’Udinese con merito e hanno rafforzato il terzo posto, allungando a + 5 sull’Inter quinta. I friulani hanno avuto un buon avvio, ma sono durati poco. La Roma è stata padrona del campo. La prima bella occasione l’ha avuta Gianluca Mnacini, gran parata di Silvestri sul suo colpo di testa. Partita sbloccata al 37esimo: il Var ha individuato un evidente tocco di mano di Pereyra, Cristante ha calciato sul palo il rigore, ma Bove – con prontezza e freddezza- ha messo in rete la ribattuta. Prima dell’intervallo altra parata di Silvestri su una punizione di Lorenzo Pellegrini. Ed è stato proprio il capitano a raddoppiare al decimo del secondo tempo dopo un assist illuminante di Belotti. A metà ripresa all'Udinese si è presentata l'opportunità di riaprire la gara, ma Rui Patricio ha parato il rigore calciato da Pereyra ( mani di Mancini). I titoli di coda al novantesimo li ha fatti partire Abraham, che di testa ha segnato il definitivo 3-0.

Per la corsa alla Champions importante sarà il posticipo del lunedì sera, al Franchi Fiorentina-Atalanta. I bergamaschi hanno l'opportunità di raggiungere l'Inter e di tornare in corsa per l'Europa di lusso. Ma di fronte ci sono i viola, reduci da una striscia positiva.