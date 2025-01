Serie A, Como-Atalanta 1-2, Napoli-Juventus 2-1, Empoli-Bologna 1-1

Como-Atalanta 1-2

L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato nel 2025, e dopo il successo in Cahmpions League contro lo Sturm Gratz per 5-0 batte in rimonta il Como. Il Como parte bene e al 30' passa: Fadera dalla sinistra mette un pallone teso in mezzo, Nico Paz di prima calcia con il mancino e la piazza sotto la traversa per l'1-0. L'Atalanta prova a reagire ma non riesce a trovare la porta, e chiude il primo tempo senza titi nello specchio. Il Como ci prova ancora con Nico Paz ad inizio ripresa ma senza successo. Al 56' i nerazzurri trovano il pareggio: sul cross dalla sinistra di Brescianini, Retegui calcia al volo all'angolo alla sinistra di Butez e trova l'1-1. L'Atalanta continua a spingere e al 69' va in gol Lookman su un'invenzione di Ederson ma l'arbitro Pairetto annulla per fuorigioco. Il gol del sorpasso arriva un minuto dopo. Al 70' Brescianini pesca in area Retegui che controlla e con il destro trova l'angolo per il 2-1. Il Como accusa il colpo e rischia di subire il tris. All'80' Ederson in profondità trova De Ketelaere che solo davanti a Butez gli calcia addosso, vince due rimpalli e alla fine calcia in rete ma il gol viene annullato dopo un check al Var per un tocco di mano dell'attaccante.





Napoli-Juventus 2-1

Parte forte la Juve nel primo tempo, con il Napoli che forse non si aspettava una partenza così arrembante dei bianconeri. Yldiz ha subito una grandissima occasione, bravissimo a smarcarsi in area, si sposta la palla sul sinistro e calcia forte sul secondo palo, Meret è bravissimo ad uscire e a negare il gol dell'1 a 0. A metà primo tempo si rende pericoloso Nico Gonzalez con un tiro da fuori ma il vantaggio bianconero arriva al 43esimo minuto grazie all'uomo più atteso, il nuovo arrivato Kolo Muani: Il francese ben posizionato in area, sfrutta un rimpallo e poi con una girata immediata spedisce la palla in rete. Nel secondo tempo scende in campo un altro Napoli. Il pareggio arriva dopo 12 minuti con un gran colpo di testa di Anguissa su assist di Politano, passano solo 10 minuti e il Napoli la ribalta su calcio di rigore trasformato da Lukaku. Una Juventus disordinata prova in qualche modo a segnare il gol del pareggio senza però creare troppi pericoli alla difesa napoletana. Prima sconfitta in campionato per i bianconeri mentre il Napoli resta al primo posto della classifica con 53 punti.





Empoli-Bologna 1-1

Terzo pareggio nelle ultime 4 giornate per il Bologna, che dopo la prima storica vittoria in Champions League cercava i tre punti in campionato per restare attaccata alla zone europea. Avvio migliore dei toscani, che passano in vantaggio al 24': Pezzella pesca Colombo in area e quest'ultimo insacca da due passi l'1-0. Il Bologna trova il pareggio allo scadere del primo tempo: Lykogiannisserve Dominguez che al volo insacca. Nella ripresa Italiano inserisce Castro, ilBologna spinge subito con Odgaard e Ndoye, lasciando qualche spazio di troppo ai toscani: bravo Skorupski su Fazzini. Col passare dei minuti i rossoblù perdono l'impeto iniziale. Vasquez salva su Beukema e Odgaard, poi i ritmi si abbassano e l'Empoli può controllare nel finale.