Serie A, Cremonese-Monza 2-3, Lecce-Milan 2-2, Inter-Verona 1-0

Lecce-Milan 2-2

Secondo pareggio di fila in campionato per il Milan, che fa 2-2 a Lecce in rimonta e scivola così a -9 dalla capolista Napoli. Lecce subito in vantaggio: al 3' Di Francesco crossa verso il centro dove c'è Theo Hernandez di petto mette alle spalle di Tatarusanu. Al 23' arriva il 2-0 del lecce, con con Baschirotto, abile a girare di testa un cross di Hjulmand. Milan tramortito che rischia il terzo gol con Gendrey che mette sul fondo da posizione ravvicinata. Nella ripresa Pioli schiera Messias e Dest per Saelemaekers e Theo Hernandez e il Milan la riapre dopo appena 13 minuti. Leao con un diagonale rasoterra accorcia. I rossoneri si riversano in attacco alla ricerca del gol del pareggio che arriva al 71'. Cross di Pobega a centro area, sponda di Giroud, e Calabria di testa supera Falcone per il definitivo 2-2. I rossoneri provano invano a prendersi i tre punti e con Messias che colpisce il palo ma in fuorigioco. Delusione sui volti dei giocatori del Milan, che ora si concentrano a mercoledì, quando sfideranno l'Inter per la Supercoppa Italiana.





Inter-Verona 1-0



Con un gol di Lautaro Martinez dopo 3 minuti di gioco l'Inter batte il Verona ed aggancia così la Juventus al terzo posto in classifica, a -10 dal Napoli ed a -1 dal Milan. A San Siro Inzaghi, costretto a fare a meno di Lukaku, si affida in attacco al campione del mondo Lautaro Martinez, che alla prima occasione della partita va in gol. Al minuto 3 il suo tiro si insacca alle spalle di Montipo. Sembra il preludio di una goleada per i nerazzurri, che invece sbattono contro un Verona ben organizzato che copre ogni spazio e l'Inter fatica a creare occasioni. Il Verona però non si rende mai pericoloso ed a creare seri pericolo per Onana, nel finale schiaccia l'Inter nella propria tre quarti ma senza mai colpire a rete. Verona che resta penultimo a 9 punti, nerazzurri che ora sono attesi dal Milan, mercoledì sera a Riyad per la Supercoppa Italiana, primo trofeo di questa stagione.





Cremonese-Monza 2-3

Il Monza vince il derby lombardo contro la Cremonese e trova la prima vittoria di questo 2023, mentre i grigiorossi restano all'ultimo posto in classifica, ancora senza successi in campionato. Allo Zini gli ospiti dominano per un'ora di gioco, trovando subito il vantaggio con Ciurria all'8' ed il raddoppio con Caprari, su calcio di rigore, al 19'. Nella ripresa, al 55', doppietta per Caprari e 3-0 Monza. Aldini cambia, e la Cremonese con un sussulto d'orgoglio trova l'1-3 con Ciofani al 67', ed il 2-3 con Dessers, al minuto 83. Nel finale Di Gregorio miracoloso ancora su Ciofani evita che la rimonta si completi. Il Monza sale all'11° posto con 21 punti, la Cremonese resta invece ferma a quota 7 in ultima piazza. In serata la Cremonese ha esonerato l'allenatore Aldini.