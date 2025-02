Serie A, crollo dell'Inter a Firenze, 3-0 per i viola. Nerazzurri a - 3 dal Napoli, Fiorentina quarta con la Lazio

INTER A PICCO

Il crollo dell'Inter è stato fragoroso. Simone Inzaghi con la prosecuzione della gara di Firenze sperava di recuperare punti al Napoli. Invece torna a casa con una sconfitta pesante: 3-0 viola, un passivo che i nerazzurri non subivano da molto tempo. Un risultato che pesa sulla classifica, ma soprattutto sul morale: il problema non sono tanto i 3 punti di ritardo dai partenopei, ma la sensazione che in questa stagione la squadra di Inzaghi abbia già sbagliato tante, troppe partite importanti.

PRIMO TEMPO SHORT

Si è ripartiti dal 17esimo minuto, quando la partita era stata interrotta due mesi fa per il malore di Edoardo Bove. Essendo la prosecuzione di una gara già iniziata, i nuovi acquisti del mercato invernale non potevano essere schierati. Migliore l’approccio dell’Inter, pericolosa quasi subito con un tiro dal limite di Lautaro Martinez messo in corner da De Gea. Alla mezzora ( cioè dopo 14 minuti dalla ripresa) Carlos Augusto porta in vantaggio i nerazzurri con una girata su un tiro cross di Bastoni, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Scampato il pericolo, ecco i viola: Kean colpisce di testa da pochi passi e trova la respinta di Sommer, mentre il diagonale rasoterra di Dodò finisce fuori di poco. Prima dell’intervallo alto un colpo di testa di Thuram.





CROLLO INTERISTA NELLA RIPRESA

A inizio ripresa l'Inter si trasferisce nella metà campo avversaria, ma lo fa in modo svogliato: senza grinta, senza convinzione e soprattutto senza occasioni. Tutto il contrario della Fiorentina: letale nelle ripartenze, compatta, concentrata. La partita si sblocca al quindicesimo: girata di piatto al volo di Ranieri sugli sviluppi da corner. Otto minuti più tardi il raddoppio di Kean, di testa su cross perfetto di Ranieri. Al novantesimo ancora gol di Kean, cui la porta è stata spalancata da una leggerezza di Dimarco. Nel finale Inzaghi ha provato a giocarsela con quattro punte, Taremi e Arnautovic si sono aggiunti a Thuram e Lautaro, senza risultati. Un mese fa al Franchi il Napoli aveva vinto 3-0, ora l'Inter vi ha perso con lo stesso punteggio: a molti sembra un passaggio di consegne.