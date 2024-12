Serie A, Fiorentina-Udinese 1-2, Inter-Como 2-0

Fiorentina-Udinese 1-2

Seconda sconfitta di fila per la Fiorentina che si fa rimontare e perde 2-1 in casa contro l'Udinese. I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio all'8' su rigore. Sottil punta Kristensen sulla sinistra dell'area e va giù nel contatto. Dagli 11 metri realizza Kean che firma il suo 10° gol in campionato. Al 23' proteste dell'Udinese per un possibile tocco di mano in area su azione da corner. Alla fine Lovric arriva comunque al tiro dal limite, ma De Gea para facilmente. Per arbitro e Var è tutto regolare. Al 4' della ripresa l'Udinese pareggia: Thauvin crossa in mezzo per Lucca che gira in rete con un destro incrociato. Al 6' Lucca prova la rovesciata, colpendo in pieno il palo. Al 12 l'Udinese ribalta il match con Thauvin: porta palla sulla destra, si accentra e calcia col mancino a giro sul secondo palo dal limite dell'area superando De Gea. Al 24' Fiorentina ad un passo dal pari: Kean riceve dalla destra e calcia da posizione centrale, dall'altezza del dischetto del rigore colpendo il palo. Alla mezz'ora ancora la Fiorentina vicina al pari. Lancio lungo per Kouamé, Sava esce fuori tempo al limite dell'area e lo stesso Kouamé tocca di testa e lo scavalca, con la palla che finisce fuori di pochissimo, con Kean che arriva leggermente in ritardo per la deviazione a porta vuota. In classifica i viola restano fermi in quinta posizione con 31 punti, insieme alla Juventus e con una gara, quella in casa con l'Inter, ancora da recuperare; mentre i friulani sono noni a quota 23.





Inter-Como 2-0

L'Inter batte 2-0 il Como a San Siro e resta in scia ad Atalanta e Napoli, a -3 dei bergamaschi e a -1 dai partenopei con una gara da recuperare. La prima occasione dell'incontro è degli ospiti; al 5' Fadera vince il duello con Dumfries e crossa dalla sinistra per il colpo di testa di Van der Brempt che termina a lato. AL 9' fa tutto da solo Thuram, che sfonda in velocità ma si vede respinta la conclusione vero la porta. Al 33' Mkhitaryan passa a destra e libera Dumfries per calciare a botta sicura ma il piatto dell'olandese finisce alto. Al 42' Barella apre per Carlos Augusto, che guarda in mezzo e recapita il pallone a Dimarco in posizione di attaccante. Controllo e girata: para Reina. Al 3' della ripresa Inter in vantaggio: angolo dalla destra battuto da Calhanoglu, Carlos Augusto di testa trafigge Reina. Al quarto d'ora la replica degli ospiti: tiro cross pericolosissimo di Belotti per Goldaniga, anticipato da Carlos Augusto prima del tap-in vincente. Al 47' arriva il raddoppio di Thuram. Contropiede veloce dell'Inter con palla che arriva all'attaccante francese che calcia sul primo palo, tiro potentissimo, Reina non può nulla.