Serie A, Genoa-Juventus 0-1, Torino-Fiorentina 0-0, Inter-Udinese 1-2, Lazio-Verona 4-0

L'Inter dopo la goleada rifilata al Torino all'esordio viene sconfitta in casa in rimonta 2-1 dall'Udinese. La squadra di Chivu parte bene, con Dumfries che al 17' sblocca il match su assist di Thuram, ma un rigore di Davis al 29', assegnato per un fallo di mano dello stesso Dumfries, ed un bel destro a giro di Atta al 40' ribaltano il risultato. Gol che decidono la partita. Nella ripresa, infatti, l'Inter aumenta i giri e reagisce, ma sbatte contro la difesa bianconera e non va oltre un gol annullato a Dimarco per posizione irregolare di Thuram. La Lazio dopo il disastroso esordio contro il Como travolge 4-0 il Verona con le reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, che serve anche due assist, nel primo tempo. Nella ripresa poi mette la firma sul tabellino anche Dia per il definitivo 4-0, Ancora Vlahovic, al secondo gol in due partite, regala i tre punti alla Juventus, che batte il Genoa 1-0 e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno. L'attaccante serbo dopo dici minuti dal suo ingresso al posto di David decide la sfida al 73': calcio d'angolo di Kostic e Vlahovic la gira perfettamente di testa sul palo lungo per l'1-0. In pieno recupero il Genoa sfiora il pareggio con il colpo di testa di Masini che si stampa sulla traversa. Dopo la pausa delle Nazionali ci sarà il big match allo Stadium tra i bianconeri e l'Inter. Termina 0-0 Torino-Fiorentina. Gara equilibrata, con i granata di Baroni, dopo la debacle con l'Inter nella prima giornata, trovano il primo punto della stagione, mentre i viola di Pioli, non riescono ancora a vincere e salgono a due punti dopo il pareggio con il Cagliari, entrambe gare in trasferta, in attesa dell'esordio al Franchi dopo la pausa delle Nazionali, contro il Napoli, mentre il Torino andrà a far visita alla Roma, capolista, all'Olimpico.



