Serie A, il Milan tenta ancora l'allungo 1-0 sul Toro , vittoria per la Salernitana, pari nel derby ligure

MILAN-TORINO 1-0

Torino col lutto al braccio a San Siro contro il Milan. I giocatori di Ivan Juric, la società, vogliono ricordare cosi' Alessandro Zunino, il 15enne tifosissimo granata morto sabato per una grave malattia. Il primo tempo, combattuto, con il Toro che ha fatto più gioco dei rossoneri, messo sotto però dalla rete di Giraud al 14esimo. Su azione d’angolo , sponda di Krunic, il francese tocca in rete da due passi. Corner, sponda aerea di Krunic e il francese tocca in rete da due passi, tenuto in gioco da Belotti. Lo stesso Krunic, in un tempo avaro di occasioni spreca il 2-0. Nella ripresa migliore occasione per il Toro al 76esimo,con Sanabria, il suo diagonale non supera Tatarusanu. All’85esimo è la traversa a negare il pareggio a Praet. Il Milan scatta ancora in testa, va a 28 punti solitario, in attesa della partita di giovedì tra Napoli e Bologna. Il Torino resta a 11 punti.

SPEZIA - GENOA 1-1

Si chiude sull'1-1 il derby ligure tra Spezia e Genoa al 'Picco', dopo un primo tempo dominato dalla paura e dalla prudenza delle due squadre, Spezia in vantaggio al 66': punizione di Salcedo si infrange sulla barriera, la palla rimbalza verso Colley che si coordina benissimo ma colpisce il palo. La palla carambola sulla schiena di Sirigu ed entra in porta. Il Genoa cerca di reagire ma subisce le ripartenze dei padroni di casa che falliscono il raddoppio in due- tre occasioni con Colley e Nzola e poi all'86' subiscono il pareggio. Provedel travolge in uscita Caicedo e l'arbitro fischia il rigore. Criscito con la solita freddezza non sbaglia e firma l'1-1 finale. Con questo risultato lo Spezia sale a 8 punti e il Genoa a 7







VENEZIA- SALERNITANA 1-2

La Salernitana conquista la prima vittoria della gestione Colantuono, e si riprende dallo choc della batosta presa all’Arechi nell’ultimo turno dall’Empoli. Era cominciata bene per il Venezia, in gol al 14' del primo tempo grazie ad Aramu. Poi nella ripresa, dopo tentativi da una parte e dall’altra, ecco il pareggio di Bonazzoli al 61', con i padroni di casa che , poco dopo, restano in 10 per il rosso ad Ampadu per un fallo su Ribery. In superiorità numerica gli ospiti prendono campo, ma segnano all’ultimo respiro, al 95esimo, il gol della vittoria con Schiavone. Cross dalla destra, Romero esce fuori tempo, testa di Simy indietro per il destro vincente di Schiavone per la vittoria a porta vuota. La Salernitana con questo successo sale a 7 punti e aggancia il Genoa mentre il Venezia resta fermo a 8 punti con lo Spezia. I lagunari hanno decisamente contestato le decisioni arbitrali.

IL RESTO DEL PROGRAMMA DELLA DECIMA

MERCOLEDì : JUVENTUS-SASSUOLO ore 18.30 Arbitro: Sacchi Var: Ghersini SAMPDORIA-ATALANTA ore 18.30 Arbitro: Prontera Var: Fabbri UDINESE-VERONA, ore 18.30 Arbitro: Marchetti Var: Doveri CAGLIARI-ROMA ore 20.45 Arbitro: Pezzuto Var: Giacomelli EMPOLI-INTER ore 20.45 Arbitro: Chiffi Var: Valeri LAZIO-FIORENTINA ore 20.45 Arbitro: Ayroldi. Var: Guida GIOVEDì, NAPOLI-BOLOGNA, ore 20.45 Arbitro: Serra Var: Mariani