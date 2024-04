Roma e Atalanta in semifinale di Europa League, eliminato il Milan; in Conference avanti la Fiorentina Photo Credit: agenziafotogramma.it

ROMA-MILAN 2-1, totale 3-1

La Roma è in semifinale di Europa League, affronterà il Bayer Leverkusen. Eliminato il Milan, niente rimonta per il rossoneri, anzi la squadra di Pioli ha perso anche la gara di ritorno. All’Olimpico è finita 2-1 per i giallorossi, a sbloccare la gara al dodicesimo ancora Gianluca Mancini, che aveva segnato anche all’andata. Dopo 21 minuti i giallorossi erano già sul 2-0, grazie al raddoppio di Dybala con un bel tiro a giro. Poco dopo Roma in dieci per l’espulsione molto severa, per non dire ingiusta, di Celik. La superiorità numerica ha spinto il Milan a fare la partita, ma la pressione è risultata piuttosto sterile. Soltanto nel finale è arrivato il gol di testa del difensore Gabbia, che però non ha cambiato il destino della qualificazione. Alla fine grandi applausi per De Rossi e i suoi, il tecnico ha festeggiato alla grande il rinnovo di contratto anche per la prossima stagione. Molti dubbi invece aleggiano sulla futuro di Stefano Pioli.

ATALANTA-LIVERPOOL 0-1, totale 3-1

L’Atalanta è nella storia, la Cenerentola è sempre più Dea. La squadra di Gasperini è in semifinale di Europa league, dove affronterà l'Olympique Marsiglia, eliminato il Liverpool. Non è stato disperso il grande vantaggio dell’andata, quando i bergamaschi avevano vinto 3-0 ad Anfield. A Bergamo la serata era iniziata male, con il Liverpool vantaggio già dopo cinque minuti grazie al rigore trasformato da Salah. I ragazzi di Gasperini però non hanno perso la testa, il Liverpool ci ha provato e ha avuto qualche occasione, ma l’Atalanta ha saputo rispondere colpo su colpo ed è riuscita a proteggere il vantaggio senza troppo affanno. Al termine dell’incontro il cielo di Bergamo è stato illuminato dai fuochi d’artificio, la festa è però appena cominciata: ora la Dea vuole la finale.