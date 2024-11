Serie A, il Napoli batte di misura la Roma e torna in vetta; alle spalle dei partenopei Inter Atalanta Lazio e Fiorentina

NAPOLI-ROMA 1-0

Non incanta, non domina questo Napoli. Ma sa soffrire e alla fine vince sempre. I partenopei restano da soli in testa alla classifica. Antonio Conte ha trasmesso la sua grinta alla squadra. Battuta la Roma di misura. Claudio Ranieri torna a casa senza punti ma con la sensazione che ora i giallorossi siano vivi. Il Napoli ha fatto la partita, qualche occasione nel primo tempo, ma la Roma ha retto senza soffrire. In avvio di ripresa il gol partita: Angelino si perde Di Lorenzo, il cui cross basso nell’area piccola è terreno di conquista per Lukaku, che in scivolata mette in rete. I giallorossi reagiscono e per mezzora schiacciano i padroni di casa: l’occasione più importante è la traversa fatta tremare da Dovkik con un colpo di testa. All’ultimo secondo Neres in contropiede fallisce il raddoppio, ma Napoli fa festa lo stesso.

LAZIO-BOLOGNA 3-0

I biancocelesti si confermano nelle posizioni di vertice, il Bologna- sia pur a lungo in inferiorità numerica- ha resistito fino a metà ripresa, poi ha ceduto. L'esplusione di Pobega (davvero molto incauto, fallo inutile già da ammonito) ha condizionato la prova dei suoi, che hanno pensato soprattutto a difendersi. La Lazio ha fatto fatica ad abbattere il muro eretto dagli ospiti, un po' a sorpresa la partita l'ha sbloccata il difensore Gigot sugli sviluppi di un corner. Una volta in vantaggio, i biancocelesti hanno avuto vita facile: nel giro di pochi minuti è arrivato il raddoppio di Zaccagni, in pieno recupero il tris in contropiede di Dele Bashiru.





COMO-FIORENTINA 0-2

Restano in alto i viola, alla settima vittoria consecutiva in campionato. I lariani se la sono giocata, ma alla fine hanno dovuto arrendersi. Per la Fiorentina un gol per tempo: nella prima frazione a segno Adli, con un rasoterra dal limite, forte ma centrale, sul quale Audero non si fa trovare pronto. Il Como a inizio ripresa prova a tornare in corsa ma va a sbattere contro De Gea. Il raddoppio di Moise Kean chiude i discorsi. La squadra di Palladino resta al vertice, quella di Fabregas è sempre in zona pericolo.