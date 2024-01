Serie A, Inter-Verona 2-1, Frosinone-Monza 2-3, Lecce-Cagliari 1-1, Sassuolo-Fiorentina 1-0

Inter-Verona 2-1

L'inter di Inzaghi batte a San Siro il Verona ed è campione d'inverno. Il Verona parte subito forte e al 2' c'è la prima parata di Sommer sul tiro di Suslov, ma al 13' l'Inter passa: Thuram per Mkhitaryan che trova l'inserimento di Lautaro Matrinez in area: stop e tiro che stende Montipò per l'1-0. Per l'argentino è il 16esimo gol in campionato. Nella ripresa l'Inter gestisce la gara e fino a tra quarti di partita non ci sono grandi sussulti ma al 74' il Verona pareggia: assist di Duda per Henry che tocca la palla con il ginocchio e sorprende Acerbi e Sommer per l'1-1. Al 92' occasione clamorosa per l'Inter con Arnautovic che sulla linea della porta non riesce a deviare il pallone. Il gol arriva un minuto dopo: al 93' dopo una serie di tentativi dei nerazzurri arriva Frattesi che con una zampata infila in porta per il 2-1 con il Var che conferma. Azione che resta però molto dubbia, con una gomitata di Bastoni che stende un giocatore del Verona. Sembra finita ma al 100' l'arbitro Fabbri decreta un calcio di rigore per il Verona per un contatto in area di Darmian su Magnani ma Henry dal dischetto colpisce il palo. Durissime le parole del Ds del Verona Sogliano, nel dopopartita: "Sono molto rammaricato e deluso. In venti anni di carriera mi sono lamentato tre volte ma oggi sono in difficoltà. È impossibile che questo gol non venga annullato, è una mancanza di rispetto. Tutti fanno errori ma è impossibile che in sala VAR se ne faccia uno del genere. Da veronese sento che la nostra dignità è stata calpestata per una cosa molto grave. Probabilmente qualcuno più in alto della VAR ha deciso che doveva andare così".





Frosinone-Monza 2-3

Il Monza vince a Frosinone e sale così al decimo posto con 25 punti. Nel primo tempo il Monza colpisce due volte il Frosinone: al 18' Colpani crossa da destra verso il centro dove Carboni colpisce male, favorendo Dany Mota che batte Turati. Sul finire della prima frazione, al 45' arriva il raddoppio del Monza con Soulé che si fa rubare il pallone a centrocampo da Carboni che innesca Dany Mota, per poi ricevere nuovamente dentro l'area di rigore e realizzare con il mancino la rete del 2-0. In contropiede il Monza trova il tris al 55': Soulè arriva in scivolata nel tentativo di intercettare un pallone al limite dell'area, e lo indirizza verso il palo di destra della propria porta dove Turati non può arrivare per il 3-0 del Monza. Il Frosinone si riversa subito nella metà campo avversaria e va in rete dopo un minuto: al 56' Harroui la riapre, da posizione defilata con il destro batte Sorrentino sul primo palo per l'1-3. Al 76' Soulè trova il gol su rigore, decretato per un fallo di D'ambrosio su Caso, Nel finale Assolto del Frosinone che non riesce però a concretizzare il pareggio.





Lecce-Cagliari 1-1

Partita equilibrata e con diversi capovolgimenti di fronte, con la squadra di Ranieri che parte meglio sfiorando il vantaggio con Nande ma è poi la squadra di casa a passare in vantaggio con la prima rete in Serie A di Gendrey che al 31' su calcio d'angolo a giro di Oudin, prende il tempo ad Augello e di testa manda la palla in rete per l'1-0. Nel finale il Cagliari prova a riproporsi in avanti ma non trova mai la porta e anzi rischi di subire il raddoppio. Ad inizio ripresa ancora Lecce pericoloso con Gallo che al 48' sfiora il raddoppio. La squadra di Ranieri alza i ritmi e al 68' trova il pari: punizione dalla trequarti di Viola, con Oristanio che sbuca tra le linee e devia verso la porta, Falcone riesce ad intercettarla, ma la palla attraversa la linea di porta e dopo il check Massa conferma la rete dell'1-1. Al 71' il Cagliari sfiora il raddoppio con una gran tiro di Prati da fuori area, ma Falcone di pugno compie un miracolo e devia in angolo.





Sassuolo-Fiorentina 1-0

Il Sassuol obatte la Fiorentina e trova così la vittoria dopo sei partite senza i tre punti, battuta d'arresto invece per la squadra di italiano che manca l'aggancio al Milan. Il Sassuolo parte forte e al 9' è già in vantaggio: Pedersen serve in profondità Pinamonti che mette alle spalle di Terracciano per l'1-0. I neroverdi proseguono a pressare alto e al 19' vanno ancora in gol: Thorstvedt apre per Toljan, destro deviato in porta da Berardi, ma gol annullato per la posizione di fuorigioco dell'attaccante del Sassuolo. Ad inizio ripresa ancora Sassuolo in avanti ed altro gol annullato. Al 48' da corner arriva la girata di Ferrari murata da Mandragora, con Thorstvedt che poi scarica il destro in rete ma il Var annulla per fuorigioco di Henrique. Al 64' rigore per la Fiorentina per un tocco di mano di Ferrari: dal dischetto però Bonaventura si fa parare il tiro da Consigli. Al 66' gol annullato alla Fiorentina. Da calcio d'angolo arriva un sinistro dal limite di Duncan che viene deviato sulla traversa, Quarta poi insacca sottomisura ma c'era anche in questo caso una posizione di fuorigioco. Nel finale assedio dei Viola che però non riescono a trovare la via del pareggio.